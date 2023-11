Inter revive trauma da Libertadores ao receber o Fluminense no Beira-Rio

Em um final de ano melancólico, o torcedor do Inter terá de reviver seu trauma mais recente, no duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque foram os cariocas que deram fim ao sonho da conquista do tricampeonato da América, no dia 27 de setembro, na casa colorada.

Na semifinal da Libertadores, a equipe de Fernando Diniz superou a de Eduardo Coudet com uma virada com dois gols em seis minutos. Agora, quatro dias depois dos cariocas conquistarem o título inédito do torneio continental sobre o Boca Juniors, a equipe volta à Porto Alegre em clima de festa, com o time reserva.

Já o Colorado chega para a partida com o objetivo de subir posições na tabela para terminar o ano com dignidade. Em 11º lugar, com 42 pontos, o time terá seis jogos para se garantir entre os 13 melhores da competição e disputar um titulo internacional no ano que vem. Ainda nesta noite, o Colorado pode alcançar a tão desejada pontuação que garante a permanência na Série A.

Com a preparação para o duelo encerrada nesta terça-feira, Chacho deve repetir a escalação que bateu o Cruzeiro na última rodada, indo a campo com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

A única mudança pode ocorrer na lateral-esquerda, na qual Nico Hernández segue na briga para tomar o lugar de Dalbert, que vem tendo atuações irregulares. Mesmo assim, o jogador de 29 anos foi seguro contra a Raposa, e deve permanecer no onze inicial. Renê, titular absoluto da posição, segue fora por conta de uma lesão muscular.

O principal alento para o time alvirrubro é a campanha após a eliminação na Libertadores. Focado apenas no Brasileirão, o repertório é de G-4. São quatro vitórias, um empate e duas derrotas neste recorte, com 61,9% de aproveitamento. O que incomoda, no entanto, foram os subsequentes tropeços contra Coritiba e América-MG, no Beira-Rio.

Contra o vice-lanterna e o lanterna, respectivamente, a projeção era de seis pontos em casa. No entanto, com a derrota para o Coxa e o empate com o Coelho, foi somado apenas um ponto, deixando distante, e quase impossível, a classificação para a pré-Libertadores.