Inter terá seis jogos para confirmar a vaga na Sul-Americana

Em uma reta final sem brilho do Campeonato Brasileiro, o Inter terá seis jogos para garantir a vaga na Sul-Americana em 2024, em uma tabela que o clube permitiu se distanciar dos primeiros colocados ao longo da temporada. Agora, com três duelos em casa e três fora, o Colorado terá a missão de fazer 11 pontos para chegar aos 53 que garantem a classificação, sem depender de resultados paralelos, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Contra o Fluminense, nesta quarta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio, pela 33ª rodada, os comandados de Eduardo Coudet reencontrarão seu maior carrasco na temporada, já que os cariocas, atuais campeões da Libertadores, eliminaram a equipe na semifinal do torneio continental. Com a volta aos treinos nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, o técnico argentino terá a atividade desta terça para definir o time titular.

De volta após a conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile, Matheus Dias e Thauan Lara encorpam o elenco, mas não devem receber oportunidades. Mesmo com Renê lesionado, Dalbert vem se firmando como titular da lateral-esquerda, apesar do mau desempenho contra o Coritiba, e não deverá dar espaço para Lara. No meio-campo, Dias também tende a seguir no banco de reservas.

Sem nenhum suspenso, o camisa 6 será o único desfalque, dando a Chacho a oportunidade de repetir a escalação que bateu o Cruzeiro na última rodada, por 2 a 1, no Mineirão, com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Fora das quatro linhas, a direção colorada está encaminhando a renovação do zagueiro Gabriel Mercado. As conversas entre as partes estão avançadas para estender o vínculo do atleta, que encerra no final deste ano, até dezembro de 2024. Aos 36 anos, o argentino atuou em 40 partidas na temporada, até então.