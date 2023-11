Inter vence o Cruzeiro por 2 a 1 e encerra má fase no Brasileirão

Após dois tropeços no Beira-Rio, contra América-MG e Coritiba, o Inter foi ao Mineirão para afastar a má fase e bater o Cruzeiro, pelo placar de 2 a 1, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Colorado abre distância segura da zona do rebaixamento e volta para Porto Alegre mais tranquilo para receber o Fluminense, nesta quarta-feira (8).

Mesmo pressionado pelos mandantes, que ameaçavam chegar com perigo, o time gaúcho foi letal aos 15 minutos do primeiro tempo, em um jogada trabalhada de esquerda para a direita, passando pelos pés de Wanderson, Alan Patrick, Valencia, Bustos e, por fim, Maurício, que fez valer a 'lei do ex' contra o clube que o revelou e colocou para as redes.

Mesmo com dificuldades para responder, a Raposa chegou com perigo aos 30 mins, em um chute de Matheus Jussa, de fora da área, defendido em dois tempos pelo goleiro Rochet. Dois minutos depois, Matheus Pereira quase empatou. O meio-campista surpreendeu o goleiro uruguaio com uma cobrança de falta direta, pela lateral-direita, que o encobriu e bateu na quina da trave.

Ainda na primeira etapa, aos 45 minutos, Alan Patrick recebeu lançamento em profundidade e, cara a cara com o goleiro, errou o chute com a canhota, desperdiçando a oportunidade de ampliar o marcador.

Na volta do intervalo, o time da camisa vermelha não precisou de mais que oito minutos para ampliar o placar. Na saída de bola cruzeirense, Johnny roubou a bola na intermediária e serviu Wanderson, na direita, que bateu cruzado, sem chances para Rafael Cabral: 2 a 0.

Aos 26, Marlon foi para a bola em uma falta perigosa, de frente para a meta. O lateral-esquerdo buscou o ângulo, e parou no travessão, retomando o ânimo dos mineiros na partida. Depois, aos 35, Nikão também arriscou de longe, em um chute venenoso, encaixado com dificuldades por Rochet.

Já na reta final, o Cruzeiro chegou com Bruno Rodrigues. O camisa 9 fez fila, passou por quatro jogadores em velocidade e invadiu a área, sendo parado por Mercado, que cometeu o pênalti. Preciso, o atacante deslocou o goleiro na cobrança e descontou para a equipe mineira.

Logo em seguida, Mateus Vital arriscou do meio da rua, e acertou o travessão pela terceira vez para os mandantes no duelo. Mesmo assim, as tentativas de empate não foram suficientes, e o jogo terminou com vitória colorada, pelo placar de 2 a 1.

Cruzeiro (1) Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa (Ian Lucas), Filipe Machado (Nikão) e Lucas Silva; Matheus Pereira (Mateus Vital), Arthur Gomes (Robert) e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Inter (2) Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny (Gabriel), Maurício (Igor Gomes), Aránguiz (Rômulo) e Wanderson (Pedro Henrique); Alan Patrick (Bruno Henrique) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan.