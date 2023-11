Inter visita Cruzeiro buscando afastar má fase

Após conseguir apenas um ponto em seis disputados contra Coritiba e América-MG, os dois últimos colocados do Brasileirão, dentro do Beira-Rio, o Inter viaja até Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro, neste domingo, às 16h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em clima de final de festa - mesmo sem ter tido uma - o Colorado não possui maiores pretensões na temporada e jogará as últimas rodadas apenas para confirmar presença na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Com o Brasileirão e consequentemente a temporada chegando ao fim, já é possível afirmar que 2023 será um ano para os alvirrubros esquecerem. Mesmo que o clube tenha voltado a uma semifinal de Libertadores após oito anos, os fracassos no Gauchão para o Caxias, na Copa do Brasil para o América-MG, e no Brasileirão, onde figurou praticamente o torneio inteiro na segunda metade da tabela, não saem da cabeça do torcedor que, em janeiro estava otimista por títulos e, em dezembro, terá que se contentar com uma modesta vaga na Sul-Americana.

Na última partida, o empate em 1 a 1 com o América-MG no Beira-Rio, os jogadores, inclusive, deixaram o campo sob vaias. Para tentar afastar este mau momento, Eduardo Coudet contará com os retornos de Maurício, Johnny e Vitão, que estavam cumprindo suspensão, para o jogo diante do Cruzeiro.

Com isso, o Inter deve ir a campo com: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández (Dalbert); Johnny; Maurício, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Além de assegurar a vaga no torneio continental, o Colorado precisa reencontrar o caminho das vitórias para evitar uma possível aproximação do Z-4. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, porém, a chance de descenso do Inter é de apenas 6,6%.

A bola rolará para gaúchos e mineiros às 16h deste domingo, no Mineirão, com transmissão da RBSTV e do Premiere. No primeiro turno, as equipes ficaram apenas no 0 a 0, em Porto Alegre.