Inter fica apenas no empate com o América-MG no Beira-Rio

Surpreendido por um valente América-MG no Beira-Rio, que se aproveitou da displicência da equipe que diminuiu o ritmo ao abrir o marcador, o Inter não saiu do empate com os mineiros, engatando o segundo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Agora, fora de casa, o Colorado foca no confronto com o Cruzeiro, neste domingo (5).

Em um jogo estudado, os mandantes saíram na frente na primeira oportunidade de gol. Aos 15 minutos, em belo lançamento de Nico Hernández, Enner Valencia se projetou por trás da defesa e subiu livre para desviar de cabeça e balançar as redes.

Buscando o segundo gol para encaminhar o resultado, os gaúchos foram incisivos, em jogada bem trabalhada pela direita, por Bustos, que cruzou para trás na chegada de Wanderson, que concluiu em cima do goleiro Jori.

Na reta final da primeira etapa, nos acréscimos, o Coelho acordou para tentar o empate. Em contra-ataque veloz puxado pela esquerda, Daniel Borges encontrou Benítez entrando livre na área para concluir. O camisa 10, no entanto, teve seu chute travado, encerrando os primeiros 45 minutos atrás no marcador.

Na volta para a etapa complementar, os visitantes começaram ousados, rondando a área gaúcha, mas sem conseguir finalizar com perigo. Do outro lado, o Alvirrubro se ligou aos 15 minutos, quando Wanderson costurou dois marcadores pela esquerdo e deixou para Aránguiz na meia-lua. O chileno bateu de primeira, e contou com um desvio para tirar o goleiro da jogada, que comemorou a saída da bola rente à trave.

Mesmo assim, o América foi mais letal. Se aproveitando da falta de intensidade dos mandantes, eles se lançaram ao ataque, e no rebote do escanteio, Marlon arriscou de fora da área para marcar um golaço. O lateral-esquerdo arriscou com a perna direita e acertou o ângulo de Rochet, que ficou estático embaixo da trave.

Precisando responder, Alan Patrick, dois minutos após o tento, cobrou falta rente ao travessão. Depois, o Inter sofreu para criar as jogadas, expondo a falta de eficácia no setor criativo. Mesmo em cima, com quatro atacantes, o time não conseguiu furar o bloqueio mineiro, ficando com apenas um ponto após o apito final.

• LEIA MAIS: Gaúcho Guilherme Toldo conquista bronze no florete individual no Pan

Inter (1) Rochet; Bustos, Igor Gomes , Mercado e Nico Hernández (Dalbert); Rômulo (Gabriel), Aránguiz (Lucca), Pedro Henrique (Bruno Henrique) e Wanderson; Alan Patrick (Luiz Adriano) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

América-MG (1) Jori; Potiguar, Iago Maidana (Marlon), Danilo Avelar; Rodriguinho (Breno), Juninho, Martínez (Cazares), Alê e Daniel Borges (Felipe Azevedo); Mastriani e Benítez (Mateus Henrique). Técnico: Fabián Bustos.

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza.