Corrida do Sinplast-RS em Porto Alegre está com inscrições abertas

O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS) está com inscrições abertas para a Poa Plast Run, que acontece em Porto Alegre no dia 9 de dezembro. O evento inclui as provas kids 600m, corrida 5km e caminhada 3km. A corrida tem como foco saúde, meio ambiente e sustentabilidade, especialmente para o setor plástico. As informações são do regulamento do evento.

O kit corredor inclui camiseta, sacochila, número de peito com chip e outros brindes de patrocinadores. A retirada dele acontece deverá ser feita nos dias 07 e 08 de dezembro, das 15h às 22h, em local a ser definido.

A largada da corrida de 5km é às 7h da Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Para a caminhada de 3km, a largada e a chegada serão no Pontal Shopping, com saída às 8h.

Para a corrida kids, o preço é de R$ 50,00, sem o kit corredor incluso. A corrida de 5km tem o custo individual de R$ 119,00 com o kit e de R$ 80,00 sem o kit. Os idosos com idade acima de 60 anos terão 50% de desconto, então pagam R$ 59,50 com o kit e R$ 40,00 sem o kit. Já a caminhada 3km tem o preço de R$ 109,00 com o kit e de R$ 54,50 para idosos com kit. Sobre o valor, incidirá taxa do site de inscrição.

A idade mínima para participar da prova será de 16 anos para adultos, considerando o ano de nascimento do atleta (a partir de 2007). Já para a prova kids a idade é entre 4 e 12 anos (nascidos entre 2011 e 2021).