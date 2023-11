Gaúcho Guilherme Toldo conquista bronze no florete individual no Pan

O gaúcho Guilherme Toldo conquistou a medalha de bronze no florete individual nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nessa terça-feira (31). Toldo chega a sua quinta medalha em quatro edições consecutivas da maior competição multiesportiva das Américas. As informações são da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

Toldo venceu os cinco confrontos da fase de pules e se classificou com folga para ao quadro de 16. Nesta etapa, protagonizou um duelo entre brasileiros, em que venceu Henrique Marques por 15-12.

Classificado para ao quadro de 8, enfrentou o mexicano Diego Cervantes. O gaúcho conseguiu uma vitória de virada por 15-11, garantiu medalha e fez história, chegando ao pódio pela quarta edição consecutiva do Pan.

Na semifinal, o oponente foi o estadunidense Miles Chamley, campeão mundial em 2013 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Mesmo com um adversário de maior envergadura física, mais alto, Toldo fez um bom início de partida. Contudo, o brasileiro não conseguiu ditar o ritmo do duelo e acabou derrotado por 9-15, ficando com a medalha de bronze.

"Fico um pouco chateado, pois o jogo estava bom e já ganhei dele outras vezes. Estou me sentindo bem em pista, me recuperei de uma lesão que tive no ano passado. Passei bem pela pule e acabei pegando o Henrique no quadro de 16. Depois, venci o mexicano, que é um adversário difícil. Mas ficou um gosto amargo por perder a semifinal", disse Toldo. O esgrimista, que é atleta do Grêmio Náutico União (GNU) de Porto Alegre, volta suas atenções para as competições do Circuito Internacional e para a classificação aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.