Brasil fatura duas medalhas no primeiro dia da esgrima nos Jogos Pan-Americanos

A esgrima brasileira faturou duas medalhas no dia da estreia da modalidade nos Jogos Pan-Americanos nessa segunda-feira (30). Alexandre Camargo, na espada, e Mariana Pistoia, no florete, confirmaram o grande momento que vivem nas carreiras e levaram o bronze nas pistas do Centro de Esportes Paralímpicos, em Ñuñoa, comuna de Santiago, no Chile. As informações são da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

A trajetória da gaúcha Mariana Pistoia até o bronze começou por passar pelos pules. Líder do ranking brasileiro da arma, Mariana derrotou, no quadro de 16, a colombiana 15-11 Tatiana Aljure. No quadro de 8, a brasileira bateu por 15-11 a chilena Arantza Inestroza, atleta da casa e apontada como favorita tanto no confronto quanto na disputa por uma medalha na competição.

Na semifinal, a adversária foi a canadense Eleanor Harvey, oitava colocada no ranking mundial. O duelo começou de igual para igual, com a brasileira tentando pressionar a adversária. Canhota, a adversária usou de sua experiência para abrir vantagem no placar e ampliá-la até o fim, vencendo por 14-4. Assim, Mariana ficou com o bronze, sua primeira medalha em Jogos Pan-Americanos, igualando o feito da compatriota Bia Bulcão em Lima 2019 – foi a segunda medalha individual feminina do florete na história da competição.

Já Alexandre Camargo, na espada, conquistou sua segunda medalha Jogos Pan-Americanos. Na edição de 2019, em Lima, no Peru, o paranaense foi prata como integrante da equipe de florete. A subida ao pódio no Chile quebrou um jejum de 48 anos sem medalhas masculinas na espada em Jogos Pan. Ainda, há 56 anos não havia um medalhista homem na arma no individual – o último fora Arthur Cramer, que faturou ouro em Winnipeg, Canadá, em 1967.

Com quatro vitórias em seis confrontos, Camargo, no quadro de 16, bateu o canadense Nicholas Zhang por 15-8. No quadro de 8, o brasileiro venceu por 15-7 o colombiano John Rodríguez e garantiu um lugar no pódio. Seu adversário na semifinal seria um atleta da casa, o chileno Pablo Núnez.

Na semifinal, o duelo foi contra o chileno foi eletrizante. O brasileiro conseguiu controlar o início, mas Núnez acertou a distância e foi preciso nos toques. Após empate em 14-14, o primeiro toque garantiria a vaga na final. O adversário levou a melhor, passando para a final com a pontuação de 15-14, para a felicidade da torcida local.