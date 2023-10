Brasil faz dobradinha nas águas abertas, com a gaúcha Viviane Jungblut no pódio

O Brasil protagonizou uma dobradinha na prova feminina de águas abertas dos Jogos Pan-Americanos neste domingo (29). A baiana Ana Marcela Cunha e a gaúcha Viviane Jungblut foram prata e bronze, respectivamente, na competição de 10km disputada na Laguna dos Morros, localizada na Região Metropolitana de Santiago. As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Além da longa distância, as atletas precisaram enfrentar um obstáculo extra: a temperatura baixa da água. A temperatura da Laguna dos Morros registrava 17ºC, acima dos 16ºC mínimos para a realização da prova, mas abaixo dos 18ºC, o que torna obrigatório o uso do traje neoprene, que cobre braços e pernas.

"Foi uma prova muito difícil para mim porque foi justamente usando o traje que eu me lesionei, e estava há um ano e seis meses sem usar. Então, fica sempre aquele receio. O mais importante foi que eu nadei no meu ritmo, no meu tempo, sem sentir dores. É claro que a gente sempre quer ganhar o ouro, mas a forma como eu nadei aqui me deixou bastante satisfeita", disse Ana Marcela. A atual campeã olímpica da prova passou por uma cirurgia no ombro há 11 meses.

"Para mim, é um pouco difícil nadar com esse traje de borracha, ele me dificulta os movimentos. Mas, com certeza eu deixei meu 100% na água e fico muito feliz por ter ganho mais uma medalha, agora em uma modalidade diferente", destacou Viviane. Natural de Porto Alegre, a nadadora ainda foi bronze nas provas de natação dos 800m e dos 1500m, alcançando o feito de conquistar medalhas na natação e nas águas abertas em duas edições seguidas do Pan.

As brasileiras estiveram no pelotão de frente durante toda a prova. Na primeira volta, Ana Marcela ocupava a quarta posição e Viviane a quinta. Na terceira e quarta voltas, cinco nadadoras começaram a se afastar das demais, com Viviane em segundo lugar e Ana Marcela, em terceiro, grudadas na líder Ashley Twichell, dos Estados Unidos.

A sequência da prova ainda teve a argentina Elizabeth Biagioli nas primeiras colocações, entre Ana Marcela, na segunda colocação, e Viviane, na quarta, restando apenas três voltas para o fim da prova.

Faltando apenas uma volta, Viviane passou para a terceira posição, enquanto a norte-americana largava na primeira com folga, estando 12s à frente de Ana Marcela. A brasileira tentou arrancar no fim, mas o ritmo não foi o suficiente para assumir a liderança. O pódio foi fechado com Ashley tendo terminado a prova com o tempo de 1h57min16s, Ana Marcela com 13s a menos e Viviane fechando a maratona em 1h57min51s.