Grêmio vence o Coritiba no Couto Pereira e se mantém no G-4 do Brasileirão

Empolgado pelos resultados recentes, o Grêmio se mostrou seguro ao visitar o Coritiba, e conquistou a vitória pelo placar de 2 a 1, a terceira seguida no Campeonato Brasileiro, se mantendo no G-4. Precisando contar com resultados paralelos, o Tricolor poderá assumir a vice-liderança já nesta rodada.

O primeiro minuto da partida foi fulminante. Isso porque, em uma rebatida errada de Pepê, Garcez saiu cara a cara com Grando, desperdiçando a chance de abrir o placar para o Coxa.

Depois, em um duelo que passou a ter poucos espaços e muita disputa no meio-campo, os gaúchos foram mais letais, aos 27 minutos, em uma clássica jogada da equipe de Renato Portaluppi. O paraguaio Villasanti roubou a bola na intermediária, e tabelou com Galdino, se infiltrando por trás da defesa e entrando na área para completar. Preciso, o volante inaugurou o marcador.

Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, o Tricolor quase ampliou. Em cobrança de escanteio na primeira trave, Suárez desviou de casquinha para trás, e Carballo chegou livre para completar. Mas Victor Luiz, em cima da linha, salvou.

No segundo tempo, os visitantes tentaram administrar a posse e cozinhar o jogo, mas viram o tiro sair pela culatra. Aos 14, em um pênalti contestável cometido por Cristaldo, Robson cobrou no meio, com força, para empatar a partida.

Depois de sofrer o gol, os gaúchos se lançaram ao ataque. Galdino, que estava apagado, protagonizou uma bela jogada individual na entrada da área, e completou com o chute mirando o ângulo, passando rente ao travessão.

Ainda em cima, Ferreira, vindo do banco, foi o responsável por colocar a equipe de volta ao comando do placar. Em jogada de Luisito, brigando pela esquerda e indo à linha de fundo, o camisa 10 recebeu o cruzamento perfeito do uruguaio, e só precisou empurrar para o fundo do gol.

Sem novas oportunidades, o Grêmio conquistou os três pontos, e agora foca no confronto com o Bahia, neste sábado (4), na Arena.

Coritiba (1) Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís (Jemerson Bahia); Willian Farias, Sebastián Gómez (Andrey), Moreno, Bianqui (Slimani) e Robson (Jesé); Garcez (Bruno Gomes). Técnico: Thiago Kosloski.

Grêmio (2) Gabriel Grando; Bruno Alves, Geromel (Bruno Uvini) e Kannemann; Fábio (João Pedro), Villasanti, Pepê (Carballo), Cristaldo (Ferreira) e Reinaldo; Galdino (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique.