Grêmio visita o Coritiba sonhando com a vice-liderança

Na embolada tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, que no sábado precisava vencer para se manter forte na briga por uma vaga no G-4, chega para a 31ª rodada sonhando com a vice-liderança, a depender de resultados paralelos. Em 4º lugar, com 50 pontos, o Tricolor terá pela frente o Coritiba, vice-lanterna, nesta quarta-feira (1), às 20h, no Couto Pereira.

Perseguindo Palmeiras e Bragantino, que possuem 53 e 52 pontos, respectivamente, a equipe de Renato Portaluppi precisará, além de confirmar seu favoritismo, torcer pelo tropeço de ambos. Enquanto o Alviverde visita o líder Botafogo, o Massa Bruta encara o Goiás, em Goiânia, que luta para a deixar o Z-4. No primeiro confronto, apenas a derrota interessa, enquanto no segundo, um empate seria suficiente.

Na busca pela terceira vitória seguida, depois de bater Flamengo e América-MG, os gaúchos chegam para o duelo animados pelo retorno de algumas peças importantes. O zagueiro Kannemann, que cumpriu suspensão contra os mineiros, e o volante Carballo, recuperado de uma lesão no púbis, são as novidades na lista de relacionados.

No caso do argentino, seu lugar entre os titulares está garantido, restando a dúvida de quem será seu parceiro no miolo da zaga. Geromel, poupado das últimas partidas por conta de um desgaste, pode retornar ao onze inicial, a depender do treinador. Caso contrário, Bruno Alves se manterá no time.

Já o uruguaio tem uma situação mais delicada, pois não joga desde o dia 8 de outubro, na derrota por 3 a 2 no clássico Grenal. Com condições para estar em campo por cerca de 45 minutos, ficará nas mãos de Portaluppi a decisão de começar ou não com o camisa 8.

Sem mais incógnitas, a equipe gremista que vai a campo deve ter Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino (Carballo), Cristaldo e Besozzi; Luis Suárez.

No banco de reservas, a principal novidade é o lateral-esquerdo Cuiabano. Recuperado de uma lesão muscular sofrida contra o Juventude em uma partida do sub-23, válida pela Copa FGF, no final de outubro. Sem atuar desde então, o jovem se mantém entre os suplentes, já que a titularidade pertence a Reinaldo.