Grêmio mira a terceira vitória seguida no Brasileiro para se firmar no G-4

Com a expectativa de embalar no Brasileirão, o Grêmio precisará confirmar o favoritismo frente ao Coritiba, no Couto Pereira, para engatar a terceira vitória seguida e voltar a se firmar no G-4. O triunfo contra o América-MG, no sábado, por 4 a 3, encerrou o incômodo jejum de oito jogos sem vencer fora de casa para a equipe de Renato Portaluppi, que enfrentará os paranaenses nesta quarta-feira (1), às 20h, pela 31ª rodada.

Em 4º lugar com 50 pontos, o Tricolor ultrapassou o Flamengo na última rodada, já que os cariocas tiveram seu confronto com o Bragantino, 3º colocado com 52 pontos, adiado. Com um jogo a mais, o clube sabe que precisará contar com resultados paralelos para se manter na zona de classificação direta à Libertadores. Mesmo em 5º, o Rubro-Negro está empatado com os gremistas na pontuanção.

Para este duelo, o Portaluppi contará com o retorno de Kannemann ao sistema defensivo, principal preocupação ao longo da temporada. No Nacional, os gaúchos têm a quarta pior defesa, com 45 gols sofridos.

Contra o Coelho, a dupla de zaga foi formada por Bruno Alves e Bruno Uvini, quarta e quinta opção na hierarquia da posição, atrás de Kannemann, Geromel e Rodrigo Ely, respectivamente. Mesmo instável, a equipe se mantém entre as cabeças graças ao seu efetivo ataque, que é o melhor da competição, com 50 tentos anotados.

Além do argentino, o camisa 3, preservado devido a um desgaste nos últimos dois compromissos do time, é outro que pode retornar ao onze inicial. Ely, por outro lado, segue no departamento médico, junto do meia Nathan e do atacante Iturbe.

Na lateral-esquerda, Cuiabano tem chances de voltar aos relacionados. Fora há mais de um mês, o jovem não deve começar, já que Reinaldo é o dono da posição. Já no meio-campo, Carballo também poderá retornar. Fora de ação por conta de um problema no púbis, o uruguaio chegou a pedir dispensa de sua seleção na Data Fifa, após ficar de fora do Grenal 440, no dia 8 deste mês. Em reta final de recuperação, a tendência é de que o camisa 8 também inicie no banco de reservas.