Começa a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre

Começa nesta segunda-feira (30) a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias, a mais tradicional competição internacional de tênis Masters realizada no Brasil com pontuação MT700. São 200 atletas de 13 países competindo nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil até o dia 4 de novembro. As informações são da assessoria do torneio.

A competição conta pontos oferecerá 700 pontos no ranking mundial e os atletas competem pelos títulos desde a categoria mais jovem, a dos 30 anos, até acima dos 80 anos em simples, duplas e duplas mistas, sempre em classes divididas de cinco em cinco anos. Estarão presentes tenistas do Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, Itália, Venezuela, Tunísia, Nova Zelândia, França, Uruguai, Colômbia, Austrália e Canadá.

O Rio Grande do Sul terá representantes em diferentes categorias. Nos 65 anos masculino, Nelson Germann enfrenta Paulo Roberto Sanches. O vencedor irá encarar o colombiano Carlos Behar, quarto do mundo, na fase seguinte, já na terça-feira (31). "A expectativa é de vencer a primeira rodada e de fazer um belo jogo contra Carlos Behar, top 4 do mundo a seguir, estou animado", afirma Germann, que atualmente treina

Um duelo entre gaúchas será feito entre Jaqueline Kompinski e Roberta Oliveira, enquanto Jaqueline Grillo enfrenta a paulista Monica Yanagi. Nos 65 anos, Maria Inês Dias, do Rio Grande do Sul, joga contra Silvana Leonelli. Nos 70 anos, a gaúcha Ilza Rocha enfrenta Sueli Reis. Nos 70 masculino, o local Renato Maus desafia Wilson Emilio.

A 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre – Copa Yone Borba Dias tem o patrocínio da Claro, co-patrocínio do Golden Lake Multiplan e apoio da FILA. O evento conta com o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria do Esporte e Lazer. O torneio é uma realização da Pró-Tênis Promoções Esportivas e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis.