Inter recebe o América-MG precisando se redimir com o torcedor

Precisando se redimir diante do seu torcedor após a derrota para o Coritiba no domingo, o Inter volta ao Beira-Rio nesta quarta-feira (1º), às 19h, para enfrentar o América-MG pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Distante da zona de rebaixamento e do G-6, que garante vaga para a Libertadores, o Colorado tem uma campanha de meio de tabela e deverá pontuar para confirmar a vaga na Sul-Americana em 2024, a qual ele tem 60,9% de chances, de acordo com a Universidade Federal Minas de Gerais (UFMG).

O revés frente ao Coxa foi um balde de água fria no grupo de jogadores, que vinham de duas vitórias importantes, contra Santos e Vasco. Em 12º lugar com 38 pontos, a equipe é perseguida pelo Cruzeiro, que com um jogo a menos, tem 37. Os mineiros tiveram o duelo com o Fortaleza, no final de semana, adiado para o dia 18 de novembro por conta do compromisso dos nordestinos na final da Sul-Americana.

Para encarar o Coelho, o técnico Eduardo Coudet tem quatro desfalques de peso, e precisou definir os substitutos no treino desta terça-feira, no CT Parque Gigante. Estão fora Vitão, Johnny e Maurício, suspensos, e Renê, lesionado.

O lateral-esquerdo já havia ficado de fora no domingo, pelo que se pensava ser apenas um desgaste. Ao ser reavaliado pelo departamento médico na segunda, foi constatada uma lesão muscular na coxa do atleta, que ficará de fora por cerca de quatro semanas.

Mesmo com as baixas, o Colorado se mantém como franco-favorito no duelo, e deverá ir a campo com Rochet; Bustos, Igor Gomes (Nico Hernández), Mercado e Dalbert; Rômulo, Aránguiz, De Pena (Pedro Henrique) e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Existe, ainda, a possibilidade de De Pena voltar à lateral-esquerda, por conta da má atuação de Dalbert contra os paranaenses, que foi substituído logo após cometer um pênalti na metade do segundo tempo.

Com o Brasileirão se encaminhando para o final, Chacho precisará de um substituto definitivo para Renê. Com oito jogos restantes, o camisa 6 só deverá voltar para as últimas partidas, contra Corinthians e Botafogo.