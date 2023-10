Coudet projeta o Inter com mudanças para enfrentar o América-MG

Depois de uma derrota inesperada no Beira-Rio, frente ao Coritiba, pelo placar de 4 a 3, o Inter vai a campo nesta quarta-feira (1) em dívida com a sua torcida, precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Contra o América-MG, às 19h, a equipe de Eduardo Coudet deve pontuar para se manter entre os 12 primeiros colocados, a fim de garantir, ao menos, uma vaga na Sul-Americana do ano que vem.

Se preparando para encarar o Coelho, o grupo de jogadores se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante. Com três baixas confirmadas, Chacho se vê na necessidade de, pela segunda vez seguida, modificar o time devido às suspensões.

O zagueiro Vitão, por conta do vermelho direto recebido contra o Coxa, e os meias Johnny e Mauricio, que receberam o terceiro amarelo, estão fora. Na defesa, Igor Gomes é o favorito para sair jogando, com Nico Hernández correndo pelas beiradas na disputa. No meio-campo, Rômulo deverá substituir o norte-americano. Gabriel, que costuma disputar o posto de suplente imediato, ficou de fora dos últimos dois jogos por conta de uma entorse no tornozelo.

Para o lugar de Mauricio, a briga é mais acirrada. Enquanto Wanderson volta de suspensão e recupera seu lugar na meia-esquerda, a direita está livre, e o comandante deverá escolher entre De Pena, Pedro Henrique e Gabriel Barros. O uruguaio, que começou jogando no final de semana, tende a ser escolhido novamente.

O segundo, recém retornando de lesão, é visto pelo treinador como uma opção para contra-ataques no segundo tempo, brecando uma possível titularidade. Já o terceiro, promessa contratada em 2023, teve mais amostragem em oportunidades recentes e poderia ser a principal surpresa na equipe.

Com um problema mais grave, o lateral-esquerdo Renê segue fora. O camisa 6 teve uma lesão muscular na coxa esquerda e estará fora de ação por cerca de quatro semanas. Dalbert deve se manter em seu lugar durante o período.

Em 12º lugar com 38 pontos, o Alvirrubro viu, no revés contra os paranaenses, o debate sobre a classificação direta para a Libertadores sair da pauta. Onze pontos atrás do Atlético-MG, que fecha o G-6, os gaúchos veem o sonho de voltar ao principal torneio do continente cada vez mais distantes, e deverão se contentar, nesta reta final de campeonato, com a segunda prateleira internacional.