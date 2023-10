Inter perde para o vice-lanterna do Brasileirão em casa

Jogando com um jogador a menos desde os seis minutos, quando Vitão foi expulso, o Inter perdeu por 4 a 3 para o Coritiba, neste domingo (29), em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Colorado permanece com 38 pontos e vê o sonho de se classificar para a próxima Libertadores ficar cada vez mais distante.

O primeiro tempo serviu como uma verdadeira ducha de água fria para os torcedores colorados que marcaram presença neste final de tarde no Beira-Rio. Confiantes com o favoritismo do clube gaúcho perante os paranaenses, eles até viram o Inter impor uma pressão no inicio do jogo, porém, aos seis minutos, Vitão foi expulso por cometer falta em Garcez e deu outra cara a partida.

Com um jogador a menos, a equipe comandada por Eduardo Coudet deixou o Coxa mais tempo com a bola, fazendo com que os visitantes trouxessem perigo à meta defendida por Rochet. Aos 11 minutos, o goleiro uruguaio conseguiu fazer ótima defesa em finalização cara a cara com Bruno Gomes, mas viu Garcez balançar as redes no lance seguinte. Para a sorte colorada, o atacante estava impedido e o gol foi anulado.

A resposta do Inter veio aos 22, quando Alan Patrick cruzou na cabeça de Valencia que, na cara do gol, cabeceou rente à trave. Sem criar outras grandes chances, o Inter assistiu Garcez pegar o rebote do cruzamento de Natanael e tirar o zero do placar.

O gol dos visitantes acordou a equipe gaúcha, que começou a atacar mais. Aos 39, Mauricio recebeu a bola após cobrança de lateral, mas na hora do domínio foi pisado por trás por Bruno Gomes: pênalti para o Inter. Na cobrança, Alan Patrick converteu e empatou a partida.

Parecia que o jogo iria para o intervalo com o 1 a 1 no placar, até que, aos 48 minutos, Matheus Bianqui aproveitou belo cruzamento de Robson e recolocou o Coxa na frente. Antes do apito do juiz, ainda deu tempo de Johnny cabecear no travessão.

Na segunda etapa, o Inter até tentou ir pra cima, mas não conseguiu vencer a superioridade numérica dos visitantes. Aos 21, a situação se complicou ainda mais para os donos da casa quando Dalbert e Rochet se atrapalharam e o lateral derrubou Robson dentro da área. Com o pênalti marcado, o próprio atacante foi para a cobrança e aumentou a diferença no marcador.

Depois do gol, Coudet promoveu diversas substituições. Com sangue novo e o apoio da torcida, o Colorado continuou em cima e, aos 28, descontou em belo chute de Bruno Henrique de fora da área.

Quando o Inter iniciou a pressão pelo empate, veio o golpe fatal. Aos 44, em contra-ataque, Bruno Gomes foi derrubado pelo jovem João Dalla Corte dentro da área. Robson foi novamente para a cobrança e e fez o quarto.

Com 12 minutos de acréscimos, ainda deu tempo de Reynaldo acertar o cotovelo no rosto de Nico Hernandéz e cometer o quarto pênalti do jogo, aos 54. Na cobrança, Valencia viu Gabriel fazer bela defesa, mas, no rebote, o equatoriano fez o terceiro do Colorado. Com o 4 a 3 para o Coritiba no placar, a partida se encerrou no Estádio Beira-Rio.

Agora, com 38 pontos, na 12ª colocação, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (1), às 19h, quando enfrentará o América-MG, novamente em casa.

INTER (3) – Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Dalbert (João Dalla Corte); Johnny; Maurício (Pedro Henrique), Aránguiz (Bruno Henrique) e De Pena (Igor Gomes); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Coritiba (4) – Gabriel; Natanael (Hayner), Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis (Jamerson Bahia); Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Fransérgio) e Sebastián Gómez; Robson, Marcelino Moreno (Gabriel Silva) e Garcez (Reynaldo). Técnico: Thiago Kosloski.

Arbitragem: André Luiz Policarpo Bento, auxiliado por Guilherme Camilo e Leonardo Pereira. No VAR, esteve Jose Rocha Filho.