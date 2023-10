Messi vence seu oitavo prêmio de melhor do mundo

Na aguardada cerimônia da Bola de Ouro, nesta segunda feira (30), organizada pela revista France Football, Lionel Messi fez história ao ganhar seu oitavo prêmio de melhor jogador do mundo, superando o norueguês Erling Haaland, em uma disputa direta pelo posto. Enquanto o artilheiro do Manchester City conquistou o triplete a nível de clubes, vencendo a Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês, o Argentino foi o líder da Argentina campeã do mundo no Qatar.

Kyllian Mbappé fechou o pódio, na terceira posição. O francês foi artilheiro da Copa do Mundo com oito gols marcados, mas perdeu para Messi na final.

Na Luva de Ouro, que premia o melhor goleiro do mundo, o também argentino Emiliano Martinez foi coroado. Já o Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador jovem, ficou com o inglês Jude Bellingham que vem tendo um começo meteórico de trajetória no Real Madrid, após um ano de destaque no Borussia Dortmund.

Na Bola de Ouro Feminina, o prêmio foi para Aitana Bonmati, do Barcelona, campeã do mundo pela Espanha em 2023. Ela quebrou a hegemonia da companheira de clube e seleção Alexia Putellas, que venceu as duas últimas edições, mas não foi indicada neste ano.

Fora das quatro linhas, o Instituto Vini Jr, criado pelo atacante brasileiro, ganhou o Prêmio Sócrates, criado no ano passado em homenagem ao ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira para identificar ações de agentes da bola. O prêmio foi para Vinicius por conta de sua postura antirracista e dos projetos sociais do instituto. Na Bola de Ouro, o camisa 7 do Brasil ficou em sexto lugar.