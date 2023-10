BC Surf Festival, em Santa Catarina, está com inscrições abertas

O BC Surf Festival, que acontece de 29 de novembro a 2 de dezembro na Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, está com inscrições abertas. O evento promovido pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) engloba a 2ª etapa do circuito Master 2023 e, nos mesmos dias, realiza a 3ª etapa do circuito CBSurf Sup Surf e 2ª etapa do circuito Sup Race 2023. As informações são da CBSurf.

A prioridade de inscrições começa pelos atletas das das categorias Master, SUP Surf e SUP Race com ranking em 2023. O prazo de inscrição para atletas com ranking começou no domingo (29) e vai até o dia 4 de novembro. O atleta com ranking que perder o prazo não poderá usar o seu seeding.

Já a segunda prioridade é para os atletas das categorias Master, SUP Surf e SUP Race com ranking que perderem o prazo de inscrições anterior e para os novos atletas. O prazo para essas categorias é de 5 a 11 de novembro, com o seeding sendo definido por data e hora da inscrição/aceite do termo.

As inscrições custam R$ 250,00 e são feitas exclusivamente pela plataforma CBSurf SGE BIGMIDIA, com controle de IDs. Assim, só podem se inscrever atletas que estiverem devidamente filiados. O valor da filiação é de R$ 300,00, com validade até 31 de dezembro de 2023.

Vagas Master

Master 35+: 32 vagas

Grand Master 40+: 32 vagas

Kahuna 45+: 32 vagas

Grand Kahuna 50+: 32 vagas

Legends 55+: 16 vagas

R$ 70.000,00 de premiação

Vagas SUP Surf

Masculino PRO: 16 vagas

Masculino 35+: 04 vagas

Masculino SUB18: 04 vagas

Feminino PRO: 08 vagas

R$ 40.000,00 de premiação

Vagas SUP RACE

Masculino PRO e Amador: vagas ilimitadas

Feminino PRO e Amador: vagas ilimitadas

R$ 50.000,00 de premiação