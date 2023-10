Inter bate o Vasco por 2 a 1 e segue sonhando com o G-6 no Brasileirão

Embalado pela goleada contra o Santos, o Inter vence o Vasco em São Januário por 2 a 1 e segue sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. Os gols da partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram marcados por Maurício e Enner Valencia, para o Colorado, enquanto Alex Teixeira descontou para os Cruzmaltinos.

O primeiro tempo foi dividido em dois momentos distintos. O primeiro, os 18 minutos iniciais, apresentou um Vasco valente e ofensivo, que tentava fazer valer o apoio de seu torcedor, que lotou as arquibancadas do São Januário.

Neste período, o cruzmaltino conseguiu levar perigo a meta colorada e, em seu lance mais perigoso, viu Rochet salvar a equipe alvirrubra após finalização de Vegetti da entrada da área. No rebote, Mercado ainda se esticou todo para impedir que Payet abrisse o placar ainda aos 4 minutos de bola rolando.

Com o passar do tempo, o Inter foi começando a gostar mais do jogo e criava chances. Aos 19 minutos, em grande assistência de cavadinha de Alan Patrick, Maurício recebeu na cara do gol e encheu o pé, balanço a rede cruzmaltina.

A partir daí, o jogo ficou totalmente no controle da equipe gaúcha. O gol trouxe confiança aos colorados e nervosismo para os cariocas, que não conseguiam sair do próprio campo. O Inter ficou muito próximo de ampliar o marcador com Valencia em duas oportunidades, mas, na primeira, aos 23 minutos, o equatoriano teve seu gol anulado por impedimento e, na segunda, viu Leo Jardim realizar uma bela defesa em finalização rasteira.

Somente aos 46 minutos os donos da casa voltaram a atacar, porém Rochet cortou o cruzamento de Paulinho e viu Lucas Piton chutar para fora no rebote. Com o 1 a 0 para os colorados no placar, a partida se encaminhou para o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Vasco tentou impor pressão, mas não conseguia vencer a zaga colorada e, principalmente, Rochet. Em lance de grande perigo dos mandantes, em cabeçada de Vegetti de dentro da pequena área, aos 11 minutos, o uruguaio executou um milagre que manteve o Inter na frente.

Depois desse lance, o Vasco seguiu em cima, mas sem oferecer grandes riscos à meta colorada. Ao contrário do Cruzmaltino, o Colorado sabia o que fazer quando chegava na frente e, aos 13 minutos, Valencia recebeu de Bustos, invadiu a área em velocidade e chutou por baixa de Leo Jardim: 2 a 0 Inter.

O Inter tentou aproveitar o embalo do segundo gol, mas perdeu ótimas oportunidades para matar o jogo. Com isso, o Vasco pressionou até finalmente marcar em cabeçada de Alex Teixeira, aos 38 minutos da segunda etapa.

Seis minutos depois, aos 44, o empate quase veio com Vegetti: Paulinho arriscou de fora da área, a bola desviou e sobrou livre para o argentino, que parou em excelente defesa de Rochet. Logo em seguida, a situação piorou para os vascaínos quando Paulinho e, posteriormente, Erick Marcus foram expulsos. Com dois jogadores a menos e sem forças para buscar o empate, o Vasco saiu derrotado pelo Inter dentro de casa.

Agora, na 11ª colocação e ainda vivo na disputa por uma vaga na próxima Libertadores, o Inter volta a campo no domingo (29), às 18h30min, para receber o Coritiba no Estádio Beira-Rio.

Vasco (1) Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Alex Teixeira), Paulinho e Praxedes (Jair); Payet (Erick Marcus), Gabriel Pec e Pablo Vegetti; Técnico: Ramón Diaz

Inter (2) Rochet; Bustos (Nico Hernández), Vitão, Mercado e Renê; Johnny; Mauricio (Igor Gomes), Aránguiz (Bruno Henrique) e Wanderson; Alan Patrick (De Pena) e Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Neuza Ines Back e Marcelo Van Gasse. No VAR, esteve Rodrigo Guarizo do Amaral.