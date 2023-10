Grêmio visita o América-MG de olho na vitória fora de casa

Reenergizado pela vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, quarta-feira, na Arena, o Grêmio busca manter a pegada ao enfrentar o América-MG, neste sábado (28), às 19h, na Arena Independência. O confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro é visto como a oportunidade perfeita para o Tricolor voltar a vencer fora de casa. Ciente da importância do confronto, o grupo de jogadores se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira, e encerrará a preparação nesta sexta, em treino fechado.

Uma das principais dores de cabeça do clube em 2023 vem sendo os confrontos longe da Arena, com o último triunfo sendo contra o Bahia, no dia 1 de julho. Desde então, no Brasileirão, em oito oportunidades, são cinco derrotas e três empates. Agora, contra o Coelho, os gaúchos tem uma sequência de fatores a seu favor, que constroem um cenário otimista para encerrar o jejum.

A volta de Luis Suárez ao time titular é o principal atrativo. Após cumprir suspensão contra o Rubro-Negro, o uruguaio volta, descansado, para assumir o comando do ataque. Além dele, o volante Carballo pode ser novidade entre os relacionados. Em fase final de recuperação da lesão no púbis que o tirou de ação em outubro, o camisa 8 pode reaver seu posto entre os titulares, caso seja liberado pelo departamento médico.

Além disso, o adversário está virtualmente rebaixado para a Série B. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os mineiros, que estão na lanterna com 19 pontos, têm 99,82% de chances de cair.

Ciente disso, o técnico Renato Portaluppi terá de lidar com apenas um problema na escalação. Pela quinta vez na competição, Kannemann cumprirá suspensão. Destas, quatro foram pelo terceiro amarelo e uma pelo vermelho direto. Devido a fraqueza do rival, é provável que o comandante gremista abdique da formação com três zagueiros, reforçando o meio-campo.

Com isso, a escalação deverá ser similar ao time que bateu os cariocas, com Grando; João Pedro, Bruno Alves, Geromel e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Galdino (Carballo) e Besozzi; Suárez.

Atual 6º colocado na tabela, o Grêmio se mantém vivo na briga por uma vaga direta à Libertadores, com 47 pontos, contra os 50 de Palmeiras e Flamengo, que fecham o G-4. Mais à frente, ainda está o Athletico-PR, em quinto, com 49 pontos.