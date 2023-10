Diante da da LDU-EQU, Fortaleza vai em busca do primeiro título internacional

Em Punta del Este desde quarta-feira (25) para disputar a final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza segue concentrado para o duelo deste sábado, às 17h, contra a LDU, do Equador, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, na busca pelo primeiro titulo internacional de um clube nordestino.

Depois de bater o Corinthians na semifinal, o Leão do Pici chega embalado, na expectativa de coroar o longevo trabalho do técnico Vojvoda. A transmissão ficará por conta do SBT, ESPN e Star+.

Do outro lado, está a tradicional equipe de Quito, campeã da Libertadores em 2008 e da própria Sul-Americana, em 2009. Agora, quase 15 anos depois, os equatorianos buscam voltar as glórias continentais, sob o protagonismo de Paolo Guerrero, velho conhecido do futebol brasileiro. Nas semis, o peruano anotou um hat-trick frente ao Defensa y Justicia, no jogo de ida, em casa.

Em uma campanha que se iniciou com a queda para o Cerro Porteño na Pré-Libertadores, os brasileiros lideraram com folga o Grupo H, que contava com San Lorenzo-ARG, Palestino-CHI e Estudiantes de Merida-VEN. No mata-mata, deixaram para trás Libertad-PAR e Atlético-MG, além do alvinegro paulista.

Com força máxima disponível para o confronto, que será apitado pelo venezuelano Jesus Valenzuela, Vojvoda deverá ir a campo com João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero.

Os rivais, comandandos por Luis Zubeldía, tendem a começar o duelo com Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Martínez e González; Jhojan Julio, Ibarra e Paolo Guerrero.