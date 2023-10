Embalado pela goleada, Inter visita o Vasco ainda sonhando com o G-6

Após a atuação de gala diante do Santos no último domingo, o Inter vai até o Rio de Janeiro, onde terá pela frente o Vasco da Gama nesta quinta-feira, às 19h. Com o afastamento da zona de rebaixamento, o sonho, mesmo que distante, dos colorados para a reta final dessa temporada é garantir uma das vagas para a Copa Libertadores 2024.

Confiante com o 7 a 1 aplicado sobre o Peixe, o Colorado deve ter força máxima no Rio, podendo repetir a formação responsável pela maior goleada do Brasileirão deste ano. A única dúvida para o confronto é o lateral-direito Bustos, que saiu com dores do treino de terça e segue sendo reavaliado pelo departamento médico.

Caso o argentino não tenha condições de ir pra campo, a tendência é que Coudet improvise o volante Rômulo ou o zagueiro Igor Gomes, visto que o reserva imediato da posição, Hugo Mallo, está se recuperando de lesão muscular e nem viajou para a capital fluminense. O provável Inter para este jogo, válido pela 29ª rodada, tem Rochet; Bustos (Igor Gomes ou Rômulo), Vitão, Mercado e Renê; Johnny; Maurício, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Inter, que conquistou 35 pontos nas 28 rodadas disputadas até agora, tem apenas 1,3% de chance de conseguir a vaga na Libertadores por meio do G-6. A grande esperança colorada está na manutenção e foco total do time considerado titular. Não se descarta também a abertura de novas vagas, caso Fluminense e Fortaleza vençam as finais da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente.

Antes, com as atenções voltadas à Copa Libertadores, o clube perdeu muitos pontos bobos, se complicando na tabela. Agora, a equipe deverá executar um aproveitamento próximo a 80% nos últimos dez jogos do ano se quiser voltar a disputar o principal torneio do continente.

O Vasco, por sua vez, luta para deixar a zona de rebaixamento. Com 30 pontos, na 17ª colocação, o cruzmaltino vem de uma derrota para o rival Flamengo no último final de semana e tentará retomar a confiança diante dos colorados.

Mesmo na equipe titular para o confronto diante dos cruzmaltinos, o volante Johnny é o principal assunto do noticiário colorado extracampo. Com 22 anos, o jovem oriundo da categoria de base do clube gaúcho está sendo vendido para o Real Betis, da Espanha. A tendência é que o estadunidense fique em Porto Alegre até o final do Brasileirão, para só depois partir para a Europa, devendo deixar entre 6 e 7 milhões de euros nos cofres do Inter.