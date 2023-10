Atleta gaúcho é convocado para os 1.500m no Pan-Americano de Santiago

O atleta gaúcho Guilherme Kurtz (UCA-SC), natural de Passo Fundo, foi convocado para a disputa da prova de 1.500 m nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Líder do ranking brasileiro na prova, Kurtz foi chamado para a competição continental nessa segunda-feira (23). As informações são da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Treinado pelo professor José Florenal da Silva, o meiofundista tem o tempo de 3:41.23 nos 1.500 m, obtido em Huelva, na Espanha, em 6 de junho deste ano. O gaúcho ainda conquistou a medalha de ouro nos 1.500 m e a de prata nos 800 m no Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo, disputado no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá.

Assim, o Brasil terá dois representantes na especialidade: Kurtz se junta a Thiago do Rosário André (Orcampi-SP), que já havia sido convocado para o Pan. As provas de 1.500 m acontecem no dia 2 de novembro e terão a participação de 13 competidores.

A equipe de atletismo do Brasil sofreu duas baixas nessa segunda. Em nota, a CBAt confirmou a dispensa de Augusto Dutra (Clube dos Bancários de Marília-SP), do salto com vara, e de Vitória Rosa (Pinheiros-SP), dos 100 m e 4x100 m. Vitória sofreu uma lesão na coxa no camping da seleção em Bragança Paulista (SP), enquanto Dutra não teve o motivo da dispensa informado.

Os dois atletas se juntam a Lorraine Martins (Pinheiros-SP), o destaque feminino do Troféu Brasil-2023, e Rosângela Santos (Equipe Medex-RJ), recordista sul-americana dos 100 m (10.91), que haviam sido convocadas para o Pan 2023 e pediram dispensa.

Com as mudanças, a equipe brasileira de atletismo terá 74 atletas na competição, sendo 36 mulheres e 38 homens. As provas de maratona masculina e feminina já foram disputadas no último domingo (22) e o atletismo volta ao Pan entre 29 de outubro e 4 de novembro.