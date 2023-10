Contra o Vasco, Inter de Coudet vai em busca de sua primeira vitória como visitante no Brasileirão

Focado em engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro que lhe qualifique para voltar à Libertadores em 2024, o Inter visitará o Vasco nesta quinta-feira (26), às 19h, pela 29ª rodada. O grupo chega confiante pelo 7 a 1 aplicado sobre o Santos e pela oportunidade de repetir a escalação com força máxima, que irá depender das condições de Bustos, única dúvida para a partida.

No treino desta terça-feira, o lateral-direito argentino sentiu o tornozelo direito, precisou de atendimento médico e saiu do gramado aplicando gelo no local. Com dois dias para se recuperar, o camisa 16 ainda pode se recuperar do ocorrido. Em caso de baixa, Igor Gomes é o substituto natural.

Desde a chegada do técnico Eduardo Coudet, que priorizou a disputa do torneio do continental, o Colorado não venceu como visitante no Brasileirão, indo a campo com o que tinha de melhor em apenas três oportunidades. Contra o Bragantino, na estreia de Chacho, as equipes não saíram do 0 a 0. Depois, frente ao Botafogo, veio a única derrota, por 3 a 1, e contra o Goiás, outro empate sem gols.

Agora, com a cabeça voltada apenas para o Nacional, os comandados do técnico argentino encaram um Cruzmaltino desesperado para sair da zona de rebaixamento. Desde a chegada do técnico Ramón Díaz, os cariocas cresceram de rendimento e, mesmo irregulares, vem mantendo vivo o sonho de permanecer na elite do futebol brasileiro.

A oportunidade de manter o time titular de um jogo para o outro é novidade. Desde que chegou, Coudet não utilizou os mesmos onze jogadores em duas partidas seguidas. Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia são considerados a força máxima alvirrubra, e provaram o porque na goleada sobre o Peixe.

Sem nenhum atleta suspenso, o único desfalque confirmado é o lateral-direito Hugo Mallo, que permanece no departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no duelo com o Bahia, na quarta passada. A previsão é de que o espanhol fique fora por, pelo menos, mais duas semanas.