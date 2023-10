Goleada embala o Inter para sequência crucial no Brasileirão

Em uma reta final elétrica de Campeonato Brasileiro, com jogos a cada três dias, o Inter mal está tendo tempo para desfrutar do 7 a 1 aplicado sobre o Santos, pois já está de olho no Vasco, nesta quinta-feira (26), pela 29ª rodada. Após o atípico resultado no Beira-Rio, o Colorado afastou de si o rótulo de pior ataque da competição, chegando aos 30 gols marcados, e ganhou confiança para uma sequência de confrontos mais leves.

Primeiro, a equipe de Eduardo Coudet encara o Cruzmaltino no Rio de Janeiro, e na sequência terá Coritiba e América-MG, em casa, e Cruzeiro, em Belo Horizonte. Serão quatro jogos em duas semanas. Destes, três estão na zona de rebaixamento, enquanto a Raposa briga para não entrar. Entretanto, nesta reta final de Brasileirão, tais confrontos costumam ser dramáticos, pois valem a permanência na primeira divisão.

Estando há cinco pontos do Z-4, o rebaixamento, ainda que matematicamente possível, não vem preocupando os gaúchos. Em 12º lugar, com 35 pontos, o clube foca em assegurar um lugar na Sul-Americana, na qual está na última posição que garante a vaga. Mais acima, na primeira metade da tabela, o sonho pela Libertadores está mais distante. Quem fecha o G-6 é o Grêmio, com 44 pontos.

Nesta segunda-feira, o grupo de jogadores se reapresentou no CT Parque Gigante, onde encerram a preparação para o duelo com os cariocas nesta quarta, antes de embarcar para o Rio. Com três treinos à disposição, Chacho comemora a oportunidade de repetir o time considerado ideal.

Com Hugo Mallo sendo o único atleta no departamento médico, Bustos recuperou a posição na lateral-direita. De resto, sem ninguém suspenso e com apenas Matheus Dias e Thauan Lara, reservas, fora para disputar os Jogos Pan-Americanos, é de se esperar que o comandante argentino repita a escalação que goleou o Peixe.

Para o banco de reservas, o atacante Lucca estará de volta, depois de cumprir suspensão. Por outro lado, Gabriel Mercado, Vitão, Bruno Henrique, Campanharo, Maurício, Johnny e Wanderson deverão ter cuidado redobrado, pois estão pendurados.