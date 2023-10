Em tarde de gala, Inter goleia Santos por 7 a 1

O Inter foi um anfitrião hostil para o Santos. Em atuação de luxo da equipe colorada, os gaúchos protagonizaram a maior goleada do Brasileirão 2023 neste domingo (22), no Beira-Rio, em partida válida pela 26ª rodada da competição, e derrotaram os paulistas por 7 a 1.

O primeiro tempo já foi de domínio completo do Inter. O Colorado jogou em cima desde o apito inicial e antes mesmo do primeiro minuto de jogo já havia tirado o zero do placar, quando Wanderson fez ótima jogada pela esquerda, cruzou no meio e viu Kevyson concluir contra a própria meta.

O gol só aumentou a motivação da equipe gaúcha, que seguiu em cima. Aos 13 minutos, Alan Patrick aproveitou a falha da zaga santista, cortou o zagueiro e, de cavadinha, marcou uma pintura para ampliar o marcador.

O Santos até tentava levar perigo em bolas paradas, mas acabou parando em Rochet e na trave. O Inter, por outro lado, apresentava imensa facilidade na construção de jogadas e, aos 26, após belíssima triangulação com Maurício e Wanderson, o equatoriano Enner Valencia colocou um 3 a 0 no placar.

Com o Santos completamente atordoado, ainda deu tempo de Wanderson marcar o seu, após ótimo passe de Aránguiz, aos 38 minutos. Com um sonoro 4 a 0 no marcador, a partida se encaminhou para o intervalo.

No segundo tempo, o Inter manteve o ímpeto da primeira etapa. Logo aos 8 minutos, Bustos arriscou de fora da área e, em uma linda finalização, também anotou o seu. Aos 13, Marcos Leonardo ainda tentou descontar pra equipe santista, mas parou no travessão. Enner Valencia não tinha nada a ver com isso e, no lance seguinte, soltou a bomba de fora da área para marcar o sexto gol colorado.

Com 6 a 0 no placar, Coudet começou a rodar o elenco. Em jogada protagonizada por dois atletas que recém haviam entrado em campo, Pedro Henrique acionou Luiz Adriano que, na cara do gol, não desperdiçou.

Ainda deu tempo do Santos marcar o seu gol de honra com Maxi Silveira e, com 7 a 1 no marcador, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli encerrou a partida sem acréscimos.

Agora, na 12ª colocação, com 35 pontos (4 acima da zona de rebaixamento), o Inter volta a olhar pra parte de cima da tabela. Os Colorados voltam a campo na próxima quinta-feira, às 19h, contra o Vasco, no Estádio São Januário.

Inter (7) Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny (Rômulo); Maurício, Aránguiz (Bruno Henrique) e Wanderson (De Pena); Alan Patrick (Luiz Adriano) e Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

Santos (1) Vladimir; Lucas Braga, Joaquim, João Basso, Dodô e Kevyson (Júnior Caiçara); Rincón, Dodi (Nonato) e Lucas Lima (Rodrigo Fernandez); Julio Furch (Maxi Silveira) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli, com auxílio de Bruno Raphael Pires e Felipe Alan Costa de Oliveira. No VAR, esteve Rodolpho Toski Marques.