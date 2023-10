Inter termina Libertadores feminina na 4ª colocação; Corinthians é campeão

As Gurias Coloradas entraram em campo neste sábado (21), para a disputa do terceiro lugar da copa Libertadores da América feminina e saíram derrotas por 3 a 2 para o Atlético Nacional-COL. Com este resultado, a equipe gaúcha encerra sua primeira participação no torneio com o quarto lugar, tendo disputado seis jogos e obtido 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Em campo, González (duas vezes) e Restrepo marcaram os gols da equipe colombiana, enquanto Álvarez (contra) e Analuiza fizeram pelo lado colorado. O Inter também encerra a competição sul-americana com o segundo melhor ataque, tendo anotado 19 gols, e a artilheira da competição – a jovem Priscila, com 7 tentos.

Um pouco mais tarde, Palmeiras e Corinthians decidiram a competição e, com gol de Milene, as corintianas chegaram ao tetracampeonato da Libertadores feminina, consagrando-se como as maiores vencedoras do torneio.

A Libertadores 2023 também marcou a despedida do técnico Arthur Elias da equipe do Corinthians. Após 16 títulos com o Timão, agora ele vai se concentrar unicamente no comando da seleção brasileira feminina.