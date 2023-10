Inter volta ao Beira-Rio precisando vencer o Santos a todo custo

Depois de uma atuação nula contra o Bahia, na quarta-feira, e a derrota por 1 a 0, o Inter está de volta a Porto Alegre, onde terá pela frente o Santos, neste domingo (22), às 16h, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O duelo de seis pontos será marcado por duas equipes irregulares ao longo da temporada, que ocupam a parte de baixo da tabela. Retornando da Data Fifa em ritmo de férias, o Colorado escapou de um placar mais largo frente ao Tricolor do Aço em Salvador, que teve três gols anulados por impedimento e outras chances desperdiçadas.

Para enfrentar o Peixe, são três sessões de treinamento, sendo que a primeira delas, nesta quinta, foi realizada no CT do Vitória, em Salvador, e os outros dois no CT Parque Gigante. Estarão à disposição diversos reforços para o técnico Eduardo Coudet, que sofreu com a ausência de seus titulares e não conseguiu manter a identidade do time em campo.

LEIA MAIS: Inter tem atuação apagada e perde para o Bahia na Arena Fonte Nova

Rochet, Renê, Johnny, Aránguiz e Valencia retornam ao time titular para encarar o Peixe, além de Nico Hernández e Igor Gomes, suplentes da defesa. Na lista de pendurados, estão Mercado, Johnny, Bruno Henrique, Campanharo, Maurício e Wanderson, enquanto o atacante Lucca, que recebeu o vermelho contra os baianos, está fora.

Precisando vencer para se afastar do Z-4, o Alvirrubro contará com o apoio de seu torcedor para tentar reverter a má campanha em casa. Ao contrário do que costuma ser, o Beira-Rio não vem sendo o palco de grandes atuações dos gaúchos, que têm apenas seis vitórias em seu palco, em 13 jogos. De resto, são três empates e quatro derrotas.

Reforçado, Chacho irá a campo com o que tem de melhor. Portanto, devem começar jogando Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Por lesão, quem pode desfalcar o Inter é o lateral-direito Hugo Mallo. Preterido por Bustos na disputa pela posição, o espanhol entrou no lugar de Dalbert, com câimbras, mas sentiu a posterior da coxa na reta final do duelo. Ele será reavaliado pelo departamento médico na Capital, nesta sexta.

Além dos laterais, Gabriel e Luiz Adriano também saíram por conta de problemas físicos no intervalo. Entretanto, ambos os atletas não começariam jogando de qualquer forma. A expectativa é de que eles sejam opção para o banco de reservas.