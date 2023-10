Gurias Coloradas caem para o Corinthians nos pênaltis e dão adeus ao sonho do título

Está encerrado o sonho do título da Libertadores Feminina para as Gurias Coloradas. Ao enfrentar o Corinthians, favorito à conquista da taça, nesta quarta-feira (18), as guerreiras alvirrubras perderam nos pênaltis, por 4 a 3, após o empate em 1 a 1 no tempo normal.

Elas caem invictas, com três vitórias e um empate, e terão pela frente a disputa de terceiro lugar, contra o Atlético Nacional-COL, neste sábado, às 17h30min, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Na final, se enfrentam Palmeiras e Corinthians, no mesmo dia, às 20h30min.

Dentro de campo, o Inter foi fatal com a artilheira Priscila, aos 31 minutos do primeiro tempo, que escapou em contra-ataque puxado por Belén Aquino, velocista da equipe. A centroavante saiu na cara do gol, e com toda a sua frieza, tirou da goleira Letícia e correu para o abraço.

Na etapa complementar, Dayana recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulsa, deixando o Colorado com um a menos na reta final. Retraídas, as gurias sofreram o empate, em tento anotado por Victória, aos 34 minutos.

Nas penalidades, as gurias saíram na frente, com as paulistas desperdiçando a primeira cobrança. Depois, entre alternados acertos, Zóio perdeu para as gaúchas, deixando tudo igual na disputa. Para a tristeza colorada, na última cobrança, Isa Haas isolou sua penalidade, dando adeus ao torneio.

Inter (1) [3] Barbieri; Carmo, Bruna Benites, Isa Haas e Dayana; Capellini (Tatuane), Monteiro (Roberta) e Djeni; Barrientos, Priscila e Belén Aquino (Solange). Técnico: Lucas de Sá.

Corinthians (1) [4] Letícia; Kati, Tarciane e Mariza; Jaqueline (Gabi Portilho), Gabi, Duda (Luana) e Yasmin; Millene (Fernanda), Jheniffer (Victória) e Tamires. Técnico: Arthur Elias.