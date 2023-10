Inter tem atuação apagada e perde para o Bahia na Arena Fonte Nova

Longe de casa e desfalcado, o Inter visitou um Bahia pressionado para se afastar do Z-4 nesta reta final de Campeonato Brasileiro, e encontrou dificuldades para impor seu ritmo de jogo. Em um jogo aberto, o Colorado perdeu por 1 a 0, na 27ª rodada. Com o tropeço, a equipe de Eduardo Coudet corre o risco de terminar a rodada na 15ª colocação, a depender de outros resultados.

A primeira chance de perigo foi vermelha, aos 16 minutos, quando Luiz Adriano completou uma jogada de Bruno Henrique, na marca do pênalti, mas isolou, por cima do travessão. A resposta dos mandantes veio em seguida, aos 23, e assustou. O meia armador Cauly bateu falta de longa distância, e chegou a balançar a rede, mas pelo lado de fora.

Depois, Maurício tentou de longe, aos 25 minutos, e com um desvio, levou perigo a meta de Marcos Felipe, que atento, apenas acompanhou a saída da bola pela linha de fundo. Ainda em cima, os gaúchos assustaram de novo, em uma linda jogada de Alan Patrick. Pela direita, o camisa 10 entortou Camilo Cândido, e cruzou na pequena área para Luiz Adriano, que chegou atrasado e não conseguiu complementar.

Porém, quem abriu o placar foi o Tricolor de Aço, aos 44 minutos, em uma linda jogada de Biel, que arrancou pelo meio e arriscou de longe, rasteiro e no canto, sem chances para Keiller.

Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Wanderson arriscou pela esquerda, mas seu chute passou perto do travessão, para fora. Sem mais delongas, as equipes foram para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Alvirrubro voltou desligado, e pagou o preço de sua displicência aos 3 minutos, sofrendo o gol de Thaciano, e sendo salvo pelo VAR. Para a sorte dos gaúchos, Kanu, que participou da jogada, estava impedido.

A troco quase veio aos 10 minutos, em uma bela cobrança de falta de Alan Patrick na cabeça de Lucca, que testou na trave, se lamentando pela chance perdida. E para não deixar o ritmo cair, o Bahia também chegou. Cauly recebeu cruzamento livre de marcação, mas parou em Keiller, que o abafou perfeitamente. Aos 17, Biel teve a oportunidade de ampliar o marcador, quando recebeu livre na esquerda, de frente para o goleiro, e bateu por cima.

Com os espaços aparecendo, Pedro Henrique, de volta após um mês fora por lesão, disparou em velocidade no contragolpe, e encontrou Maurício se projetando área adentro. O camisa 27 tirou bem da marcação, e bateu no canto, de direita, para fora. O meia não acreditou desperdiçar aquela que foi sua melhor chance no confronto.

Na reta final, aos 40, Lucca recebeu o vermelho direto ao acertar uma cotovela involuntária em Vitor Hugo, na disputa por uma bola pelo alto. Fechados, os gaúchos ainda deram espaços, mas se escaparam de sofrer o gol. Eles também não atacaram, e encerraram o duelo por baixo.

Bahia (1) Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo (Raul Gustavo) e Camilo Cândido; Rezende, Yago (Acevedo), Thaciano (Rafael Ratão) e Cauly (Mugni); Biel (Luciano Juba) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Inter (0) Keiller; Mallo (Bustos), Vitão, Mercado, Dalbert (Hugo Mallo); Gabriel (Rômulo), Mauricio (Gabriel Barros), Bruno Henrique (Pedro Henrique), Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique.