Fernando Scheffer e Luisa Stefani serão os porta-bandeiras do Brasil no Pan 2023

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, nesta quarta-feira (18), os porta-bandeiras da delegação brasileira na Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. O gaúcho Fernando Scheffer, da natação, e a paulista Luisa Stefani, do tênis, terão a missão de representar os mais de 600 atletas brasileiros que participam da competição na cerimônia marcada para sexta-feira (20), às 20h30min (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile. As informações são do COB.

O COB destaca que a escolha de um homem e uma mulher para levar a bandeira do País é uma forma de valorizar o olhar da entidade para a igualdade de gêneros no esporte.

"A escolha dos porta-bandeiras é sempre muito importante para o COB. E termos a Luisa Stefani e o Fernando Scheffer nos representando na Cerimônia de Abertura é uma honra para todos nós. São dois grandes atletas, vencedores, medalhistas olímpicos e que ainda darão muitas alegrias ao torcedor brasileiro", afirma Paulo Wanderley, Presidente do COB.

Gaúcho de Canoas, o nadador Fernando Scheffer começou a nadar quando criança para não ficar sozinho em casa. Aos 25 anos, Scheffer mora e treina em Belo Horizonte, onde representa o Minas Tênis Clube. Em 2018, integrou o revezamento 4x200m livre que bateu o recorde mundial de piscina curta e levou o ouro no Mundial de Hangzhou (China). No Pan de 2019, conquistou duas medalhas douradas e uma de prata. Embalado, foi bronze nos 200m livre em Tóquio 2020, com direito à quebra de recorde sul-americano.

"Fiquei muito feliz de ser o porta-bandeiras. Estive nos Jogos Pan-americanos em Lima, fui campeão, fui para Tóquio em 2021, conquistei a medalha de bronze, agora vou para meu segundo Jogos Pan-americanos e recebi essa honra de carregar a bandeira nesse desfile. É muita alegria muito grande", comemora Scheffer.

Natural de São Paulo capital, Luisa Stefani foi a primeira tenista brasileira a ingressar no Top 20 do ranking de duplas da WTA. Ao lado de Carol Meligeni, a atleta foi medalha de prata nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, fez história ao lado de Laura Pigossi ao conquistar o inédito bronze para o Brasil. Luisa ainda conquistou o título de duplas mistas do Grand Slam da Austrália, em 2023, após se recuperar de grave lesão no joelho.

"Fiquei muito feliz e emocionada com esse convite para ser porta-bandeira. Sou muito fã de esporte desde pequena e continuo sendo. Fazer parte do Time Brasil e carregar essa bandeira ao lado de tantos atletas, que continuam me inspirando, é uma grande honra. Nada se compara a isso. Espero que seja mais uma missão de muito sucesso, muitas medalhas e muitas histórias para contar do nosso esporte brasileiro, em especial com as mulheres", destaca Luisa.

Mesmo antes da cerimônia de abertura, o time Brasil estreia na competição continental nesta quinta-feira (19) com a modalidade de boxe, às 11h. À tarde, é a vez da seleção de beisebol enfrentar a Venezuela, às 15h.