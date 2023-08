Santiago apresenta tochas dos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos 2023

O Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023 apresentou as tochas dos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos na terça-feira (22). A cerimônia foi feita no Centro Cerimonial dos Povos Indígenas, aos pés da Cordilheira dos Andes, na comuna de Peñalolén. As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

As peças têm 66 cm de altura e pesam 1,5 kg. Como de costume nas tochas dos jogos, as cores remetem a características do território chileno, com tons de café, azul celeste e azul oceânico. No fundo, há um relevo cordilheirano de norte a sul, como um mapa do país.

A parte de cima da tocha do Pan possui uma fronteira que representa o sol, o fogo, o deserto e os vales. Na do Parapan, faz referência à lua e sua força invisível que move a maré dos oceanos e possui a escrita "Santiago 2023" em braile.

A chama sairá das ruínas de Teotihuacán, no México, no dia 29 de setembro. O local de acendimento da tocha é um dos mais icônicos templos da civilização Azteca. A cerimônia acontece dessa maneira desde os Jogos de Havana, em 1991.

No dia seguinte, a chama chega ao Chile e passará por diferentes partes do país antes de chegar ao Estádio Nacional, ponto de encontro das diferentes nações das Américas em 20 de outubro.