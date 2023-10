Nadadores olímpicos e paralímpicos são eternizados por clube da Capital

"De uns tempos para cá, talvez, a parte esportiva tenha um certo esquecimento, uma certa falta de valorização. Estamos buscando resgatar esse histórico no esporte , e nada melhor do que resgatar os grandes atletas que temos aqui. Já tivemos uma homenagem para os remadores com participações olímpicas na Sede da Ilha e, agora, estamos cumprindo a segunda etapa para homenagear todos os atletas, nossos grandes nadadores", explica o presidente do clube, Paulo Bing.

Os nadadores olímpicos e paralímpicos do Grêmio Náutico União (GNU) foram eternizados nas paredes do clube porto-alegrense nesta quarta-feira (11). A cerimônia de descerramento de duas placas em homenagem aos nadadores contou com a presença de atletas que representaram o clube em diferentes edições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como a multicampeã Maria Carolina Santiago.

Mauri Fonseca (Tóquio 1964)

Primeiro atleta da natação gaúcha a participar de uma Olimpíada, Mauri Fonseca é natural de Rio Grande e se mudou para Porto Alegre com 10 anos de idade. Aos 12, ouviu de um técnico de natação que precisaria procurar outro esporte, pois não tinha o biotipo para as águas. Com o incentivo de sua mãe, dona Irene Fonseca, que começou a treiná-lo utilizando um cronometro antigo para controlar os tempos, ele persistiu e marcou a história da natação gaúcha.

Em 1952, foi convidado pelo técnico de natação do GNU, Sr. Lélio Soares Araújo a ingressar na equipe e ajudou na conquista coletiva do Campeonato Gaúcho de natação, que o clube não ganhava desde 1945. Em 1964, bateu o recorde brasileiro dos 100m Borboleta, foi convocado para participar do Torneio Internacional, ficou em 2º lugar nos 100m borboleta e em 2º lugar no 4x100m medley no Sul Americano em Guayaquil, no Equador, além do feito histórico de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos.

"Tóquio foi uma coisa espetacular, porque chegamos lá e sabíamos que nós não éramos nada [...]. A prova de 100m nado livre está na história, está nas fotos, na passagem dos primeiros 50m, eu consegui passar na frente do Don Schollander, que foi o astro máximo da competição" conta Fonseca.

Depois de se aposentar das piscinas como competidor, Fonseca foi técnico do GNU, da seleção gaúcha e da seleção brasileira. "Além de ter sido atleta, nadador em 64 em Tóquio, depois foi técnico de muitos de nós", destaca o presidente do GNU.

Em 1973, foi o responsável por abrir a primeira escola de natação em Porto Alegre, a Mauritânia, sendo um dos pioneiros no ramo. Hoje, a escola se chama Mauri Sports e está localizada no coração do Bairro Menino Deus, na Rua Oscar Bittencourt, número 307. "Tudo que eu fiz foi com um amor tão grande, que eu até me sinto constrangido de receber tanta homenagem. Isso é uma coisa fenomenal, realmente nem sei como agradecer, não tenho palavras para me sentir tão bem, muito obrigado", comemora.