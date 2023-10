Inter visita o Bahia precisando pontuar na busca pela vaga em um torneio continental

De volta após a parada para a Data Fifa, o Inter ditará, nos próximos jogos, qual será o tom na reta final de temporada. Nesta quarta-feira (18), às 21h30min, o Colorado encara o Bahia, pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Com apenas uma competição restante no calendário, o objetivo é garantir a classificação em um torneio continental para o ano que vem, mantendo vivo o distante sonho da Libertadores.

Com 12 jogos restantes, a equipe de Eduardo Coudet, ao vencer o Grenal de maneira imponente, se mostrou disposta a encerrar o ano com dignidade, visando uma recuperação em um campeonato irregular e repleto de tropeços, em trabalho herdado do técnico Mano Menezes. Em 12º lugar, com 32 pontos, o Colorado está há dez pontos do G-6.

Para o confronto com o tricolor baiano, Chacho terá de lidar com desfalques importantes, entre convocados e suspensos. Dos seus tradicionais titulares, estão fora Rochet, Johnny, Aránguiz e Valencia, a serviço de suas seleções, e Renê, de fora por conta do terceiro cartão amarelo. Além deles, Nico Hernández e Igor Gomes também estão suspensos, e Matheus Dias e Thauan Lara servem o Brasil na disputa dos jogos Pan-Americanos.

Com isso, o time encaminhado por Coudet nesta terça, no último treino antes do duelo, tem suas incógnitas, e deverá contar com Keiller; Hugo Mallo (Bustos), Vitão, Mercado e Dalbert; Gabriel (Rômulo), Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca).

Na lateral-direita, Mallo deve levar a melhor. O espanhol é mais seguro na defesa, ponto importante na disputa de uma partida fora de casa. Além disso, ao ganhar a vaga na semifinal da Libertadores, o camisa 2 se credenciou a titularidade com boas atuações frente ao Fluminense.

No meio-campo, Gabriel, que teve seu contrato renovado até dezembro de 2025, e Rômulo, vem disputando o posto de primeiro volante ao longo dos últimos meses, para a definição do reserva imediato de Johnny. Disputa essa que pode definir o titular da posição em 2024, já que o norte-americano deverá ser vendido para o futebol europeu em janeiro.

No ataque, o comandante argentino deverá escolher entre a experiência de uma figura carimbada e o vigor de um jovem esforçado. Luiz Adriano e Lucca disputam o posto, e por mais que o camisa 9 seja favorito para começar jogando, o segundo vem recebendo mais oportunidades recentemente, e pode ser a surpresa da vez.