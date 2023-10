Inter encaminha permanência dos volantes Gabriel e Rômulo para 2024

Em reta final de temporada, o Inter volta aos gramados nesta quarta-feira (18), às 21h30min, na busca por uma arrancada no Campeonato Brasileiro que lhe qualifique a uma improvável vaga na Libertadores em 2024. O Colorado terá pela frente o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada. No entanto, o clube também se movimenta fora das quatro linhas, pensando na manutenção de peças importantes na equipe.

Nos últimos dias, a direção encaminhou a renovação de contrato do volante Gabriel até 2025. Ele teria o fim de seu vínculo em dezembro. O Colorado também informou ao Athletic-MG que comprará Rômulo em definitivo. O movimento é feito para garantir os substitutos de Johnny, titular absoluto do técnico Eduardo Coudet, que deve ser vendido em janeiro, junto do meia Maurício.

Enquanto o primeiro é prestigiado pela sua experiência, e tem crédito pelo grande desempenho em 2022, antes de romper os ligamentos do joelho, o segundo é visto como um ativo financeiro para o futuro, já que tem 23 anos e vem correspondendo dentro de campo. Na negociação com os mineiros, os gaúchos desembolsarão R$ 3,6 milhões por 70% do passe do jovem, valor considerado baixo para um atleta com potencial de revenda.

Além destes movimentos, que vem chamando a atenção no Inter são as Gurias Coloradas, que fazem uma grande campanha na Libertadores Feminina, e estão na semifinal do torneio continental, no qual terão pela frente o Corinthians, nesta quarta-feira, no mesmo horário que o masculino, na Neo Química Arena.

A eliminatória será resolvida em jogo único, e caso as atletas alvirrubras passem de fase, irão disputar a final contra o vencedor de Palmeiras e Atlético Nacional, que jogam simultaneamente, no sábado.