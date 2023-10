Brasil é campeão do Mundialito de futebol de areia na Espanha

A Seleção Brasileira conquistou o Mundialito de futebol de areia neste domingo (15), após vencer a Espanha por 7 a 6. A equipe comandada pelo técnico Marco Octávio fez uma campanha invicta no campeonato realizado em Andaluzia, na Espanha. As informações são Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB).

Os gols brasileiros da final foram marcados por Rodrigo (3), Catarino (2), Edson Hulk e Mauricinho em uma arena lotada pela torcida espanhola na Ilha Canela, em Ayamonte, na Espanha.

O time da casa marcou duas vezes logo no início da partida, mas Catarino e Edson Hulk empataram o jogo antes da buzina soar. Na volta para o segundo período, a Espanha fez seu terceiro gol com um chutaço de Oliver e, na sequência, mais dois gols ampliaram a vantagem espanhola.

Com três vitórias em três partidas, o Brasil chegou à final após golear o México por 15 a 4 na estreia e bater o Emirados Árabes por 7 a 3 no sábado (14). Esse foi o 15º título do Brasil na competição, sendo que a última conquista havia sido em 2017, última vez em que a seleção participou do torneio. Rodrigo marcou duas vezes e Mauricinho marcou mais um para empatar o placar em 5 a 5.

A torcida espanhola explodiu quando David marcou 6 a 5 para a Espanha. Mas a alegria durou pouco, já que a experiente equipe brasileira empatou com Catarino e, faltando 40 segundos para o término da partida, Rodrigo marcou seu terceiro no jogo e consagrou a vitória da amarelinha.

"Não há emoção maior na vida do que conquistar um título pelo seu país. E sendo da forma emocionante como foi esse diante da Espanha, com toda a torcida a favor deles, fico sem palavras. Estou muito orgulhoso dos meus atletas", destacou o técnico Marco Octávio.

O Mundialito é um torneio anual disputado por países convidados. A primeira edição foi realizada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1994.

Gols da final

Gols Espanha: David e Pedro (1º p); Oliver, Arias, Domingo (2ºp); David (3º p);

Gols Brasil: Catarino e Edson Hulk (1º p); Rodrigo (2), Mauricinho (2º p); Catarino e Rodrigo (3º p).