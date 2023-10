Brasil X Uruguai: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A seleção brasileira encara o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu. O duelo é válido pela 4ª rodada das Eliminatórias das Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão na TV aberta e no SporTV.

técnico Fernando Diniz esboçou algumas alterações no time em relação aos titulares que enfrentaram a Venezuela no empate por 1 a 1 Guilherme Arena e Richarlison treinaram no time reserva; os dois foram substituídos por Carlos Augusto e Gabriel Jesus na preparação feita no estádio do Peñarol, em Montevidéu. em relação aos titulares que. No treino deste domingo (15),; os dois foram substituídos por Carlos Augusto e Gabriel Jesus na preparação feita no estádio do Peñarol, em Montevidéu.

Além disso, o lateral-direito Danilo precisou ser substituído devido à uma lesão na coxa esquerda. Quem deve ocupar a posição é Yan Couto, que atua no Girona, da Espanha, e disputa lugar com Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra.

A equipe tenta apagar a frustração após o empate na última quinta-feira (12). Responsável pelo única gol brasileiro na partida, o zagueiro Gabriel Magalhães ressaltou competitividade por posição dentro da equipe em entrevista coletiva neste domingo.

"A partir do momento que entro em campo, tento fazer o meu melhor, aproveitar a oportunidade, aprender com todos que estão ali. Vestir a camisa da seleção não é para qualquer um, estou feliz por estar aqui, podendo ter oportunidade. A gente sabe que temos o (Éder) Militão, jogador de muita qualidade, desejo força a ele, acredito que esteja se recuperando bem da lesão. Sabemos que na seleção tem muita competitividade, sempre que eu estiver aqui vou tentar fazer o meu melhor", afirma.

Em relação ao próximo compromisso da seleção, Gabriel Magalhães destaca a capacidade da seleção uruguaia, mas acredita na vitória brasileira. "A gente sabe da qualidade da equipe do Uruguai, com certeza vamos com foco total, toda a força, será um jogo difícil, eles têm jogadores de muita qualidade, como nós temos. Acreditamos que podemos conseguir os três pontos", avalia o zagueiro.

Já o Uruguai chega à 4ª rodada após uma vitória contra o Chile na estreia, derrota contra o Equador e empate com a Colômbia. No início dos trabalhos, o treinador argentino Marcelo Bielsa não tem chamado estrelas da celeste, como Cavani e Suárez.

A seleção brasileira ocupa a vice-liderança das Eliminatórias, com sete pontos, dois a menos do que a Argentina, invicta na competição. A Colômbia tem cinco, contra quatro do Uruguai, que está no quarto lugar da tabela.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Vinicius Junior; Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz.

Uruguai - Rochet; Nández, Araújo, Viña e Piquerez; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri (Canobbio ou Rodríguez), Darwin Núñez e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Arbitragem: Alexis Herrera, auxiliado por Alberto Ponte e Antoni García. No VAR, estará Juan Soto, que completa o quarteto venezuelano.

Serviço Brasil X Uruguai

Horário: 21h;

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu;

Transmissão: RBS TV e SporTV.