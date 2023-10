Inter intensifica preparação para a retomada do Brasileirão, contra o Bahia

Com o retorno do Campeonato Brasileiro marcado para esta quarta-feira (18), às 21h30min, o Inter segue sua preparação visando o Bahia, na Arena Fonte Nova, adversário da 27ª rodada O final de semana no CT Parque Gigante foi marcado por treinos sob o comando de Eduardo Coudet, com os desfalques daqueles que estão servindo suas seleções na Data Fifa.

Sem os titulares Rochet, Aránguiz, Valencia e Johnny, o técnico está se preparando para enfrentar um adversário pressionado na luta contra o rebaixamento. Outra dúvida referente à escalação está na lateral-direita.

LEIA MAIS: Coudet terá um grupo curto para montar o Inter diante do Bahia na retomada do Brasileirão

Voltando de suspensão, Hugo Mallo se mantém na disputa com Bustos pela posição. Tomando como parâmetro os dois jogos da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, onde o espanhol tomou o lugar do argentino, é de se esperar que ele volte ao time titular nesta reta final do Brasileirão.

O atacante Pedro Henrique também chamou atenção nos últimos dias. Na sexta, ele deixou o treino mais cedo por conta de uma gastroenterite, mas retornou às atividades no sábado, e não preocupa para o confronto com os baianos. Sem atuar há mais de um mês, por conta de uma fratura no braço direito, o camisa 28 será a principal atração entre os relacionados.

Fora das quatro linhas, o Colorado está encaminhando a renovação contratual do meia Alan Patrick, por pelo menos mais uma temporada. O objetivo é assegurar a permanência do jogador após sondagens do Al Nassr, da Arábia Saudita, na última janela de transferências, com um aumento salarial. O vínculo do camisa 10 é válido até abril de 2025, e sua multa rescisória, atualmente na casa dos 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 26,5 milhões), também deve aumentar.