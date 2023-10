Pedro Henrique é a principal atração do Inter na volta aos treinos

Mais tranquilo após a vitória por 3 a 2 no Grenal 440, no último domingo, depois da dura eliminação na Libertadores, o Inter teve três dias de folga na sequência do clássico, e voltou aos treinos nesta quinta-feira (12), no CT Parque Gigante. Com a retomada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, contra o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova, o técnico Eduardo Coudet inicia a preparação ciente das dificuldades que terá nos próximos dias.

Com Aránguiz, Rochet, Johnny e Valencia a serviço de suas seleções na Data Fifa, o comandante argentino terá de montar o time sem os quatro. O equatoriano ainda cumprirá suspensão, por conta do terceiro amarelo recebido contra o Grêmio. Além dele, Renê, Igor Gomes e Nico Hernández também estão fora pelo mesmo motivo. Matheus Dias e Thauan Lara, convocados para a disputa dos jogos Pan-Americanos no Chile, pela seleção brasileira, fecham a lista de desfalques.

Mesmo com ausências de peso, os substitutos são naturais. Keiller é o reserva imediato no gol, enquanto Dalbert, recém chegado, fica com a lateral-esquerda. No meio, Gabriel e Rômulo disputam a vaga de Johnny e Bruno Henrique fica com a de Aránguiz. Luiz Adriano comanda o ataque no lugar de Valencia. O restante do grupo terá cinco dias para tentar mudar a cabeça de Chacho, na busca por uma oportunidade no onze inicial.

Neste retorno, quem chamou a atenção foi o atacante Pedro Henrique, recuperado da fratura no braço sofrida no jogo contra o Goiás, há cerca de um mês. O camisa 28 treinou normalmente com o restante do elenco, e deverá figurar na lista de relacionados para enfrentar os baianos. Em uma temporada irregular, o jogador tenta recuperar a boa fase do Gauchão, no qual marcou oito gols e foi artilheiro da equipe. No entanto, depois do regional, ele anotou apenas dois tentos, evidenciando a drástica queda de rendimento.