Inter terá doze jogos para tentar reverter a má campanha no Brasileirão

Reenergizado pela vitória no Grenal 440, o Inter segue de folga na parada para a Data Fifa, e retorna aos treinos nesta quinta-feira (12), no CT Parque Gigante, para encarar com foco total os 12 jogos restantes do Campeonato Brasileiro, na busca por uma melhor posição na tabela. O próximo compromisso da equipe será na próxima quarta-feira, dia 18, contra o Bahia, fora de casa.

Em 12º lugar na competição, com 32 pontos, o Colorado tem como foco garantir classificação para um torneio continental em 2024. A Copa Sul-Americana é a mais próxima, já que para a Libertadores, hoje, a distância é de dez pontos.

As chances, no entanto, estão contra o time de Eduardo Coudet, que herdou um trabalho pífio de Mano Menezes, e poupou titulares visando à conquista do tricampeonato da América, que acabou não vindo. Agora, na reta final do Nacional, o Inter tem apenas 1,8% de chances de se classificar para a Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

LEIA MAIS: São José tropeça novamente e dá adeus ao sonho do acesso

Outro debate que vinha incomodando a pauta do Inter é o rebaixamento, que parece estar sendo deixado de lado após o triunfo sobre o Grêmio. Com 9,2% de probabilidade de deixar à Série A, o foco no vestiário passa longe desse assunto. De acordo com Chacho, é preciso mirar em 12 vitórias nos 12 jogos restantes. Para isso, será necessário focar no ataque, já que o Colorado tem o pior entre os 20 times do Brasileirão, com apenas 23 gols marcados.

A sequência final reserva ao Colorado seis jogos no Beira-Rio - Santos, Coritiba, América-MG, Fluminense, Bragantino e Botafogo. E outros seis fora - Bahia, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Cuiabá e Corinthians. Em casa, o retrospecto vem sendo decepcionante. São 13 partidas e apenas seis vitórias, além de três empates e quatro derrotas. Longe de seus domínios, o desempenho segue abaixo das expectativas. Em outros 13 duelos, são dois triunfos, cinco empates e seis derrotas.