São José tropeça novamente e dá adeus ao sonho do acesso

Gabriel Margonar

Neste domingo, pela última rodada do quadrangular final da Série C, o São José não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Brusque e foi eliminado do torneio. A equipe de Porto Alegre precisava de uma vitória para seguir com chances de acesso, mas esbarrou no gramado encharcado do Estádio Augusto Bauer e no VAR.