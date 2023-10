Embaladas, Gurias Coloradas enfrentam o Corinthians na semifinal da Copa Libertadores feminina

Com quatro vitórias em quatro jogos, 16 gols marcados e apenas quatro sofridos, o Inter está imparável dentro da Copa Libertadores de futebol feminino. Após despachar diversos clubes tradicionais do continente sul-americano, como Boca Juniors e Nacional-URU, as Gurias Coloradas chegam confiantes para a disputa da semifinal, contra o Corinthians, nesta quarta-feira (18), às 21h30min.

No último domingo (15), a equipe alvirrubra derrotou as chilenas do Colo-Colo por 4 a 2, pelas quartas de final, com direito a três gols da atacante Priscila. Formada na base colorada, a jovem de apenas 19 anos já figura no topo da artilharia da competição, com seis tentos anotados, e é o principal destaque colorado no torneio.

Antes das quartas, as Gurias já haviam passado por Nacional-URU (3 a 0), América de Cali (4 a 2) e Boca Juniors (5 a 0) na fase de grupos. Agora, porém, o adversário será um velho conhecido: o Corinthians. Atuais tetracampeãs brasileiras e já tricampeãs da Libertadores, as comandadas de Arthur Elias, novo técnico da seleção feminina, são as grandes favoritas do torneio e também contam com um aproveitamento de 100%.

Esta é a primeira vez que o Inter disputa a principal competição continental da modalidade, que dá lugar somente ao campeão e vice campeão do Brasileirão. As Gurias Coloradas garantiram presença em 2022, quando foram derrotadas pelo Corinthians na final do torneio nacional. Agora, em outro palco e, em jogo único, a expectativa é de um Inter mais maduro em busca da revanche.

Ainda na zona mista, após a classificação a semifinal, a meio-campista Djeni avaliou a fase do time gaúcho e ainda fez um prognóstico da próxima etapa da competição.

“Estamos preparadas para enfrentar quem quer que seja, porque você sai de uma chave extremamente difícil, vai para uma quartas de finais e depois para uma semifinal mais difícil ainda. Então, independente do adversário que fosse da semi, estaríamos prontas. Agora é estudar alguns detalhes do Corinthians, ajustar algumas coisas para ir grande para enfrentar elas e buscar essa vaga na final”, destacou a atleta.

A bola rolará para coloradas e corintianas às 21h30min da próxima quarta-feira, com transmissão do Meu Timão, BandSports, Goat e SporTv. O vencedor enfrentará na grande final o vitorioso do confronto entre Palmeiras e Atlético Nacional-COL, que duelarão já nesta terça-feira (17), também às 21h30min. O jogo decisivo está marcado para o sábado, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.