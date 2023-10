Desfalcado, Portaluppi retoma esquema do Grêmio com três zagueiros para enfrentar o Athletico-PR

Nas vésperas do confronto com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena, o técnico Renato Portaluppi teve mais uma baixa em sua equipe, já que o atacante João Pedro Galvão não se recuperou a tempo da lesão muscular na panturrilha, sofrida contra o Fortaleza, que lhe deixou de fora do Grenal. O jogo com o Furacão será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá sua retomada após a Data Fifa.

Desde quinta, quando o Grêmio voltou aos treinos, o jogador vivia a expectativa de voltar ao time titular, porém, devido a demora para retornar aos treinos com bola no CT Luiz Carvalho, e pisando no gramado para uma corrida em sua volta apenas no domingo, o camisa 11 deverá ficar de fora do duelo com os paranaenses. Portanto, Ferreira, que o substituiu frente ao Inter, deve se manter na equipe.

Por outro lado, o sinal de alerta da comissão técnica tricolor referente a condição física do volante Villasanti pode ser desligado nesta terça-feira. O atleta está a serviço do Paraguai na parada internacional, mas ficou de fora da partida com a Argentina, na quinta, por conta de um problema muscular. No entanto, o meio-campista vem treinando normalmente e deverá começar jogando contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O camisa 21 já seria desfalque no time gaúcho de qualquer maneira, devido a proximidade dos dois jogos, mas passa a ter mais chances de estar em campo no sábado, contra o São Paulo, no Morumbi. Com o paraguaio se somando a Carballo como ausências confirmadas e Pepê sendo o único volante à disposição, as atividades comandadas por Portaluppi nos últimos dias indicam a volta do esquema com três zagueiros.

Com Geromel e Kannemann mantidos no time, Bruno Alves deverá fechar o trio defensivo. A preparação para enfrentar o Furacão se encerra nesta terça, em treino com os portões fechados, à tarde.