Suárez volta aos treinos no Grêmio e está garantido para enfrentar o Athletico-PR

Precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, que retorna da Data Fifa nesta quarta-feira (18), o Grêmio está em fase final de preparação para enfrentar o Athletico-PR, às 19h, na Arena, pela 27ª rodada da competição. Para este confronto, o Tricolor conta com a sua torcida como diferencial para triunfar sobre os paranaenses, já que os resultados fora de casa vem custando para aparecer.

Neste domingo, o uruguaio Luis Suárez foi reintegrado aos treinos no CT Luiz Carvalho, após viajar à Espanha para resolver questões referentes sua cidadania espanhola, conforme combinado com o clube. Sem outros entraves, o camisa 9 será titular no confronto de quarta.

Com atividades marcadas para segunda e terça, nas prévias da partida, o técnico Renato Portaluppi segue com dúvidas referentes à escalação. Villasanti está fora, pois está a serviço do Paraguai na parada internacional, enquanto Carballo e João Pedro Galvão seguem como dúvida.

O meio-campista uruguaio vem sofrendo com dores no púbis, e a tendência é de que seja preservado para não agravar o problema. Já o atacante, que reclamou de dores na panturrilha no duelo com o Fortaleza, há duas semanas, e ficou de fora do Grenal, no último domingo, tem mais chances de ir a campo, no lugar de Ferreira.