Em reapresentação, Portaluppi tem dor de cabeça para montar esquema com apenas um volante

De volta aos treinos nesta quinta-feira (12), no CT Luiz Carvalho, após três dias de folga, o Grêmio lida com algumas dores de cabeças, que serão resolvidas nos próximos dias. Primeiro, pensando no campo, o técnico Renato Portaluppi deverá montar o time para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, na quarta-feira, às 19h, na Arena, com apenas um volante disponível. Pepê, que parece ter deixado para trás os problemas físicos que o atrapalharam na primeira metade da temporada, é a única opção para o setor.

Enquanto Villasanti está a serviço do Paraguai na Data Fifa, Carballo vem sofrendo com dores no púbis, e pediu à Bielsa para ficar de fora da lista de convocados do Uruguai. Ronald está com a seleção brasileira para a disputa dos jogos Pan Americanos, e Mila operou o joelho direito após romper os ligamentos, e não joga mais neste ano. Destes, o uruguaio ainda será reavaliado, mas a tendência é de que acabe ficando de fora.

Com o forte de Pepê sendo o jogo mais técnico, voltado para a cadência e armação de jogadas, seu parceiro no meio-campo deveria ser, em um cenário ideal, um marcador. No entanto, pela falta de atletas com essas características, Portaluppi poderá mudar o esquema.

Apenas em 2023, o comandante já testou três formações diferentes, uma delas com três zagueiros. Depois da derrota no Grenal 440, onde o time não conseguiu performar e acabou sendo superado pelo rival, em um enganoso 3 a 2, a linha de cinco, com três defensores no miolo da zaga e os dois alas espetados, pode voltar.

Rodrigo Ely, recuperado de lesão, disputa a vaga com Bruno Alves e Bruno Uvini, enquanto Geromel e Kannemann devem se manter como titulares. Caso a previsão se confirme, Nathan e Galdino, jogadores mais ofensivos, devem brigar por uma vaga no meio.

A segunda dor de cabeça no Tricolor envolve Renato Portaluppi, fora das quatro linhas. O episódio do clássico no último domingo, quando o treinador deixou o Beira-Rio sem conceder entrevista coletiva, gerou insatisfação no presidente do clube, Alberto Guerra, e no conselho de gestão. Nesta quinta, as partes se reuniram para alinhar os pontos de divergência.

Por mais que uma demissão estivesse descartada desde o primeiro momento, o movimento foi importante para a reta final da temporada no Brasileirão, no qual a equipe segue na briga por uma vaga no G-4, que lhe classifica direto para a fase de grupos da Libertadores em 2024.

Nessa disputa, o confronto com o Furacão é visto como crucial, já que os paranaenses são adversários diretos, em uma tabela embolada. Atual terceiro colocado, o Grêmio tem 44 pontos somados em 26 jogos, enquanto o Athletico, oitavo, tem 41. Em caso de revés, os gaúchos serão alcançados, e devem cair algumas posições, a depender dos resultados de Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Fluminense, que estão na sua cola.