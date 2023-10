Grêmio vê Luan, Galdino e Carballo dispensarem folga e voltarem aos treinos

Com folga geral até quinta-feira (12), quando o elenco se reapresentará para a retomada das atividades visando o Campeonato Brasileiro, o Grêmio viu alguns jogadores retornarem mais cedo ao CT Luiz Carvalho para aprimorar a condição física e manter o ritmo para a importante reta final de temporada que terão pela frente.

Luan, Galdino e Carballo se apresentaram nesta terça-feira (10). Enquanto os dois primeiros buscam conquistar mais espaço com o técnico Renato Portaluppi, o terceiro, titular absoluto, está tratando de dores no púbis que o deixaram de fora da lista de Marcelo Bielsa na seleção uruguaia.

Além deles, o zagueiro Rodrigo Ely e o lateral-esquerdo Cuiabano também estiveram no CT. No entanto, ambos já tinham presença programada, pois se recuperam de lesões musculares. O defensor, recém chegado ao clube, deve estar à disposição em breve e irá disputar posição com Geromel e Kannemann, que já não vem atuando como em anos anteriores.

A partir de quinta-feira, o Tricolor passará a se preparar para o jogo contra o Athletico-PR, na Arena, na próxima quarta. Para este confronto, Portaluppi não contará com o paraguaio Villasanti, que está a serviço de sua seleção nesta Data Fifa, e terá o duelo com a Bolívia um dia antes. A decisão de utilizá-lo ficará por conta da comissão técnica, que deve levar em conta o desgaste físico do atleta como fator crucial para deixá-lo de fora.

Mesmo assim, ainda nesta terça, fora das quatro linhas, o volante foi absolvido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão contra o Palmeiras, na 24ª rodada do Brasileirão. Ele poderia pegar até três jogos de suspensão, mas acabou apenas com um, que cumpriu contra o Fortaleza.