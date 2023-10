Desempenho fora de casa escancara queda de rendimento do Grêmio no returno do Brasileirão

Em um 2023 de frequentes mudanças no elenco e esquema tático, o Grêmio vem tendo um segundo turno irregular no Campeonato Brasileiro, que escancara uma queda de rendimento do time em relação as performances do primeiro semestre.

Levando em conta que essa é a primeira temporada do clube em sua volta a primeira divisão do Nacional, o retrospecto da equipe é considerado satisfatório pelo torcedor, que viu seu time ser campeão gaúcho, chegar às semifinais da Copa do Brasil e seguir brigando pelo G-4.

No entanto, por mais surpreendente que seja o desempenho dos comandados de Renato Portaluppi na temporada, está claro que o gás vem diminuindo, e o repertório poderia ser melhor. Fora de casa, pelo Brasileirão, já são sete jogos sem vencer, que resultam em mais de três meses deixando pontos importantes pelo caminho.

No último deles, a derrota por 3 a 2 no Grenal 440, ficou clara a falta de criatividade do time no setor ofensivo, que chegou as redes por falhas do Inter. Mesmo assim, o time se mantém como melhor ataque da competição, com 42 gols marcados, empatado com o Botafogo.

Por outro lado, na Arena, são cinco vitórias consecutivas na competição, que vem mantendo o Tricolor na zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem, somados ao fôlego do primeiro turno, quando a equipe estava mais encaixada e terminou como vice-líder.

No returno, os gaúchos fazem campanha de meio de tabela, e ocupam a oitava colocação levando em conta apenas este recorte. Agora, para a reta final do Brasileirão, serão doze confrontos para tentar assegurar a vaga entre os quatro primeiros colocados.

Na tabela, o Grêmio segue em terceiro, com 44 pontos, empatado com Palmeiras e Flamengo, que lhe perseguem de perto. A diferença na pontuação segue pequena até o nono colocado, Atlético-MG, que tem 40 pontos.

Serão seis duelos em casa, contra Athletico-PR, Flamengo, Bahia, Corinthians, Goiás e Vasco. Destes, apenas os paranaenses e cariocas ocupam a parte de cima da tabela, enquanto os outros quatro são considerados vitórias obrigatórias.

Longe de seus domínios, o Tricolor encara São Paulo, América-MG, Coritiba, Botafogo, Atlético-MG e Fluminense. E se em casa os enfrentamentos são, em sua maioria, mais leves, fora eles serão mais difíceis. Dos seis citados, apenas Coelho e Coxa estão em baixa, enquanto os outros vem fazendo boas temporadas.