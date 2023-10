Pós Grenal: Renato Portaluppi "abandona" coletiva e Coudet lamenta placar magro

O principal destaque no pós jogo do Grenal 440, em que o Inter derrotou o Grêmio por 3 a 2, em partida extremamente movimentada disputada no Beira-Rio, foi a ausência de Renato Portaluppi na entrevista coletiva. Após a derrota no clássico, o técnico gremista se recusou a atender a imprensa e deixou o Beira-Rio poucos minutos após o fim do jogo, em direção ao Aeroporto Salgado Filho, de onde partirá para o Rio de Janeiro, em compromisso pessoal.

Com a recusa de Portaluppi, as coletivas do lado tricolor ficaram a cargo do auxiliar Alexandre Mendes e do presidente Alberto Guerra. Em sua fala, o mandatário tricolor manifestou contrariedade a atitude do treinador. "Uma das razões que estou aqui é que ninguém do Grêmio concordou com essa decisão. Internamente, iremos avaliar isso, mas o Presidente e o Conselho não estão de acordo", comenta Guerra.

Em relação ao jogo, o presidente lamentou o "desempenho abaixo" e se disse "muito incomodado com a derrota".

Do lado Colorado, o semblante era diferente. O técnico Eduardo Coudet em sua coletiva comemorou a grande atuação da equipe e ainda manifestou que achou o resultado injusto. "Diferença de hoje era para mais de três gols. Seria muito injusto o Inter não sair vencedor hoje.

Porém, mesmo com as alegrias da vitória no Clássico, foi inevitável não relembrar a traumática eliminação para o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores. Sobre esse jogo, o argentino fez questão de pedir desculpas ao torcedor, mas ressaltou que o "Inter perdeu sem merecer".