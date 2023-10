Inter sofre a virada para o Fluminense e dá adeus à Libertadores

Mesmo com a festa da torcida e a raça demonstrada dentro do campo, o Inter não foi páreo para o Fluminense, que veio ao Beira-Rio para buscar a classificação à grande final da Libertadores da América, vencendo os mandantes pelo placar de 2 a 1, de virada, encerrando a participação colorada na competição.

Em meio a aflição corriqueira dos primeiros minutos de uma decisão, foram os mandantes quem deram o cartão de visitas, aos 8 minutos, com o decisivo Gabriel Mercado, que subiu na segunda trave aproveitando o tropeço de Fábio, caído no chão e vendido no lance, para abrir o placar.

Depois, aos 14, em uma escapada de Alan Patrick e Wanderson, a segunda chance de perigo chegou quando Maurício disparou nas costas de Marcelo e partiu em direção ao gol. O camisa 27, no entanto, parou no goleiro.

Passado aquele fervor inicial, o jogo ficou mais estudado, com os cariocas encaixando uma troca de passes mais organizada. Em contraponto, a equipe de Eduardo Coudet se postou à frente de sua área, neutralizando os ataques do adversário, que terminou a primeira etapa sem nenhuma oportunidade clara de gol.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Fernando Diniz apostou todas as suas fichas em uma equipe lançada ao ataque, ao tirar o zagueiro Felipe Melo e o volante Alexsander para colocar o meia Martinelli e o atacante John Kennedy.

No campo, as alterações surtiram efeito, e os visitantes passaram a dominar as ações, se tornando mais incisivos na tentativa de furar o bloqueio gaúcho. Mesmo assim, a primeira chance clara veio apenas aos 22 minutos, para o Colorado. No contra-ataque que tanto buscou, Enner Valencia arrancou de trás do meio-campo, em velocidade, e chegou à grande área, cara a cara com Fábio, sendo parado por Nino, em um carrinho preciso por trás.

O equatoriano, quatro minutos depois, perdeu um gol inacreditável. Alan Patrick cobrou uma falta pela direita na cabeça do camisa 13, que na risca da pequena área, livre de marcação, deu um peixinho rente a trave, para fora.

E aquela realmente não parecia ser a noite de Enner, que aos 33, recebeu por trás da defesa e saiu na cara do gol, mais uma vez, e finalizou para fora ao pegar mal na bola.

E como diz o ditado, quem não faz, leva. Dois minutos depois, a defesa colorada apagou, e Cano deixou John Kennedy na cara de Rochet, para o atacante, com toda a calma, encobrir o uruguaio e empatar o confronto.

Seguindo o embalo e aproveitando o estado de choque do oponente, o Fluminense virou a partida em um piscar de olhos, em bela jogada trabalhada pela direita, que terminou nos pés do artilheiro da competição, Germán Cano. Decisivo na ida, o argentino foi o mesmo na volta. De primeira, ele bateu no canto, sem chances para o goleiro.

Sem outras chances de perigo, o confronto terminou em 2 a 1, resultando no 4 a 3 no agregado. Agora, o Inter volta seu foco para o Grenal 440, que será disputado no domingo, às 16h, também no Beira-Rio.

Inter (1) Rochet; Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Luiz Adriano), Aránguiz (Bruno Henrique), Maurício (De Pena) e Wanderson (Lucca); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense (2) Fábio; Guga (Yoni González), Felipe Melo (Martinelli), Nino e Marcelo; André, Alexsander (John Kennedy), John Arias, Ganso (Lima) e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Jesús Valenzuela.