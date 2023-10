Katia Alves é bronze no Campeonato Mundial Júnior de judô, em Odivelas

Katia Alves, atleta do Grêmio Náutico União (GNU), foi bronze no Campeonato Mundial Júnior, em Odivelas, Portugal, no último sábado (7). A cearense venceu três das quatro lutas no individual da categoria pesado (+78kg), além de levar o bronze por equipes. As informações são da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

O caminho para a medalha começou com a vitória segura por dois waza-ari (ippon) sobre a uzbeque Mokhlaroyim Tukhtamishev. Nas quartas de final, Katia perdeu por ippon para a japonesa Miki Mukunoki e foi para a repescagem.

Na outra chave, Enya Pires enfrentou situação parecida: ganhou a primeira luta sobre Kanwarpreet Kaur, da Índia, por ippon, e parou na sul-coreana Hyeonjii Lee.

Assim, as colegas de clube se enfrentaram na repescagem. Katia marcou um waza-ari, mas as judocas levaram duas punições e ficaram na berlinda. A cearense soube jogar com a regra e impôs a terceira punição à Enya, classificando-se para o bronze.

Na última luta, ela dominou a italiana Tiziana Marini marcando um waza-ari no início do combate e finalizando a adversária com imobilização até o segundo waza-ari.